Zahteva za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov že na ustavnem sodišču

Proračun in rebalans proračuna kršita fiskalno pravilo, pravijo v NSi in SDS.

Poslanci SDS in NSi so se podpisali pod zahtevo za oceno ustavnosti treh proračunskih dokumentov in jo že poslali ustavnemu sodišču. Predlagajo, da ustavno sodišče ugotovi, da so proračunski dokumenti v neskladju z ustavo, vladi pa zato v mesecu dni naloži pripravo rebalansa, je v izjavi za medije dejal poslanec SDS Andrej Šircelj.

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalans proračuna za leto 2019 in odlok o javnofinančnem okviru za obdobje od 2018 do 2020. "Predlagamo, da ustavno sodišče razveljavi rebalans za 2019 in odpravi odlok za pripravo proračuna, vladi in DZ pa naroči uskladitev teh dokumentov z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu v enem mesecu," je dejal Šircelj, ki meni, da bo zahteva na ustavnem sodišču obravnavana prednostno.

Fiskalni svet je v skladu z zakonom namreč podal oceno, da okvir za pripravo proračunov sektorja država ter na njegovi osnovi sprejeti rebalans proračuna kršita fiskalno pravilo, saj predvidevata povišanje izdatkov, ki je za 270 milijonov evrov previsoko, so opozorili tudi v NSi. "Zaradi tega se na ekonomskem in finančnem področju ne bo kaj veliko zgodilo; gre za vprašanje higiene in discipline, pa tudi vprašanje vladavine prava. Vlada namreč ni upoštevala fiskalnega sveta," je ocenil Šircelj.

Prepričan je, da bi lahko vlada v mesecu dni odpravila neustavnosti v proračunu in popravila obstoječe dokumente. "S tem javne finance ne bodo ogrožene in nihče ne bo prizadet," je dodal. Zahteva za oceno ustavnosti izhaja iz ustavne določbe, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi, so opozorili v NSi.