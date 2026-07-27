Zahteva za razrešitev Stevanovića?

Predlog naj bi vložili jutri, kot razlog pa naj bi se po naših informacijah sklicevali na domnevno kršenje ustavnega reda.

Poslanci in poslanke so na dveh ločenih izrednih sejah dnevni red dvakrat zavrnili, s čimer niso sklicali parlamentarnih preiskav o Black Cubu in o domnevno obvodnem financiranju strank. Proti pa je obakrat glasoval tudi Zoran Stevanović.

Na domnevno kontinuirano kršenje ustavnega reda je prvak Svobode Robert Golob med drugim opozoril na nedavnem pogovoru opozicije pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Levemu delu opozicije pa so zatem prikimali tudi štirje ustavni pravniki. Dejali so, da koalicija s tem, ko ne skliče parlamentarne preiskave, krši določila iz poslovnika državnega zbora in ustave. Ta namreč pravi, da državni zbor na zahtevo tretjine poslancev mora sklicati preiskavo.

Od slovenske osamosvojitve dalje je bil predlog za razrešitev predsednika državnega zbora na mizah poslancev 10-krat, a šefa hrama demokracije s tem manevrom še nikoli niso umaknili s čela te ustanove.