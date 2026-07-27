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Slovenija

Zahteva za razrešitev Stevanovića?

Ljubljana, 27. 07. 2026 19.18 pred 13 minutami 1 min branja 10

Avtor:
Rene Markič
Zoran Stevanović

Na političnem prizorišču kljub parlamentarnim počitnicam ni prav nič počitniško. V Svobodi, SD in Levici naj bi po naših informacijah v kratkem vložili predlog za razrešitev Zorana Stevanovića z vrha Državnega zbora. Kaj očitajo Stevanoviću in kdaj bi lahko vložili predlog za njegovo razrešitev?

Predlog naj bi vložili jutri, kot razlog pa naj bi se po naših informacijah sklicevali na domnevno kršenje ustavnega reda.

Poslanci in poslanke so na dveh ločenih izrednih sejah dnevni red dvakrat zavrnili, s čimer niso sklicali parlamentarnih preiskav o Black Cubu in o domnevno obvodnem financiranju strank. Proti pa je obakrat glasoval tudi Zoran Stevanović.

Na domnevno kontinuirano kršenje ustavnega reda je prvak Svobode Robert Golob med drugim opozoril na nedavnem pogovoru opozicije pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Levemu delu opozicije pa so zatem prikimali tudi štirje ustavni pravniki. Dejali so, da koalicija s tem, ko ne skliče parlamentarne preiskave, krši določila iz poslovnika državnega zbora in ustave. Ta namreč pravi, da državni zbor na zahtevo tretjine poslancev mora sklicati preiskavo.

Od slovenske osamosvojitve dalje je bil predlog za razrešitev predsednika državnega zbora na mizah poslancev 10-krat, a šefa hrama demokracije s tem manevrom še nikoli niso umaknili s čela te ustanove.

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KOMENTARJI10

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Too7
27. 07. 2026 19.44
L.e.v.a.k.i se res trdijo vse uničit
Odgovori
0 0
Anion6anion
27. 07. 2026 19.44
Janša ga bo rešil. Tako kot je leta 1991 sam končal vojno za Slovenijo in jo osamosvojil. In to direkt iz zaklonisca v drugi kleti Cankarjevega doma.
Odgovori
0 0
Roger
27. 07. 2026 19.42
Nebote se ga rešli kr mislite si !
Odgovori
+2
2 0
trollolll
27. 07. 2026 19.42
zeeeh
Odgovori
+1
1 0
kunccix
27. 07. 2026 19.42
Razrešitev??? Nagnati in zapreti prevarante!!!
Odgovori
+1
2 1
1ddenis1
27. 07. 2026 19.40
pravljica za levake
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-1
1 2
ActiveR
27. 07. 2026 19.38
Levičarji drugega, kot kovati nepomembne zdrahe ne znajo, enega samega predloga za naš boljši jutri v tem letu niso pravili, predvsem bi jih moralo zanimati, kako bomo pokrili finančno jamo, ki so jo skopali svojim nesposobnim vodenjem! Res, keri #butli.
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-3
3 6
street45
27. 07. 2026 19.43
In kakšno jamo so skopali, da si lahko celo privoščimo večje izdatke za NATO in Izrael? To se kdo od vas kdaj vpraša ali je lažje slepo sledit Janezu?
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0 0
nemski_ovcar
27. 07. 2026 19.37
Nimajo šans
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+1
5 4
biggie33
27. 07. 2026 19.36
Stevanovića ne damo!!
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-1
6 7
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