Zahteva za sklic nujne seje parlamentarne komisije zaradi odrekanja financiranja in uničevanja STA

Kot so zapisali, je ustavitev financiranja STA neposredni napad na svobodno novinarstvo, demokracijo in ustavno pravico javnosti do obveščenosti. "Gre za nezaslišan in nedopusten poseg v uzakonjeno institucionalno, uredniško in finančno avtonomijo javnega informacijskega servisa brez upoštevanja vseh zakonov in principov demokracije," so dodali.

Ker vlada finančnega izčrpavanja STA, da bi si jo podredila, ne more podkrepiti z argumenti, uporablja argument moči, navajajo. Pri tem direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija in Ukom grobo kršita celo vladni sedmi protikoronski zakonodajni paket, po katerem bi morali letos zagotoviti financiranje STA v skladu s poslovnim načrtom za leto 2021 ne glede na to, ali je podpisana pogodba o opravljanju javne službe, so zapisali.

"Usoda STA že nekaj časa visi na nitki, političnega discipliniranja in ustrahovanja pa so deležni tudi drugi vladi nenaklonjeni mediji. Okrnjena je avtonomija javne RTV Slovenija, osrednji dnevniki Delo, Dnevnik, Večer ter tednik Mladina, pa tudi številne radijske postaje posebnega pomena, med njimi Radio Študent, pa na razpisu ministrstva za kulturo niso dobili nujno potrebnih sredstev za svoje delovanje,"so zapisali v sporočilu medijem.

Opozarjajo, da ima STA pomembno, zakonsko predpisano in nenadomestljivo vlogo neodvisnega obveščanja javnosti. Njen obstoj ne sme biti ogrožen, zato v Levici odločno vztrajajo, da je treba proračunsko financiranje javne službe STA znova vzpostaviti.

S predlaganim sklepom vladi nalagajo, naj zagotovi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA. "Hkrati naj kot ustanoviteljica v roku treh dni izpolni svojo dolžnost ter zagotovi zakonsko predpisano financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA,"so zapisali.

STA že 144 dni opravlja javno službo brez plačila države, ki ji ga sicer zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon.