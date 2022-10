Več kot 300 krajanov zahteva odškodnino zaradi onesnažene vode

Na sredinem sestanku s pristojnimi so si krajani želeli izvedeti, kako so bakterije in norovirus prišli v pitno vodo, a odgovorov niso dobili. Nihče izmed pristojnih jim ni znal povedati, kdaj in kako se je vse začelo. Krajani so razlagali, da so se primeri prebavnih težav pojavljali že precej pred 3. oktobrom, kot so to navedli v žalski komunali. Prve bolnike naj bi namreč zabeležili že 28. septembra, ko so zboleli člani šempetrskega odbojkarskega kluba.

Direktor žalske komunale Janez Primožič je dejal, da je svet Javnega komunalnega podjetja Žalec že potrdil, da bo vrednost položnice za oktober za prizadete krajane nič evrov.