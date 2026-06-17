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Zahtevali 6,4 milijona: namesto turističnega naselja zavarovano območje

Ankaran, 17. 06. 2026 12.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Debeli rtič

Občina Ankaran je dobila sodni spor proti družbi Primorje v stečaju. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo zahtevek po 6,4 milijona evrov odškodnine zaradi izgube vrednosti zemljišča na Debelem rtiču. Družba je tam načrtovala gradnjo turističnega kompleksa Lazaret, a so načrti propadli, ko je občina tam razglasila krajinski park.

Zemljišče Primorja na Debelem rtiču
Zemljišče Primorja na Debelem rtiču
FOTO: Občina Ankaran

Višje sodišče je zavrnilo 6,4 milijona evrov odškodnine, ki jo je od Občine Ankaran zahtevala družba Primorje v stečaju. Ta je zahtevek vložila zaradi Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič, s katerim so ji bile po njenem mnenju bistveno omejene lastninska pravica in razvojne možnosti na zemljišču v izmeri približno 41.000 m2, ki ga ima v lasti ob zalivu sv. Jerneja.

Kot so še pojasnili na občini, zahtevek temelji na trditvi predlagateljice, da so bila zemljišča predvidena za gradnjo počitniškega naselja in spremljajočih dejavnosti, a je bila nato po razglasitvi krajinskega parka nova gradnja tu onemogočena. Zemljišča naj bi zato izgubila velik del svoje vrednosti.

"Po njihovi oceni je prvotna vrednost nepremičnine pred sprejemom odloka na ravni 7,4 milijona evrov po sprejemu odloka padla na slab milijon evrov, razlika pa po njihovem mnenju predstavlja neposredno premoženjsko škodo," so pojasnili na občini. Omenjeno razliko je podjetje zahtevalo v odškodninski tožbi.

"Predmetno območje je bilo po prostorskih aktih Mestne občine Koper iz leta 2004 sprva namenjeno zdraviliškemu in zdravstvenemu turizmu ter rekreaciji. V tistem času je bila namreč aktualna namera o vzpostavitvi primernega okolja za kakovostno preživljanje počitnic za ljudi s cerebralno paralizo. Kasneje je ta ideja opuščena, območje pa je prešlo v last družbe Primorje, d. d., ki si je na tem območju zamislila klasično počitniško apartmajsko naselje, katerega cilj ni bil več pomagati ranljivim skupinam, temveč zgraditi dobičkonosen turistični kompleks. Ko se ti načrti niso izšli, pa so si lastniki zamislili, da bi načrtovane prihodke kar iztožili. Zahtevati 6,4 milijona odškodnine javnega denarja za neuresničen poslovni načrt, ki je bil le črka na papirju, pa v naši sodni praksi nima pravne podlage," je komentiral župan Gregor Strmčnik.

Višje sodišče je zahtevek dokončno zavrnilo, predlagateljici pa je naložilo tudi plačilo stroškov pritožbenega postopka Občini Ankaran v višini 8235 evrov.

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