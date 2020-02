Zahteve DeSUS za vstop v vlado težke okoli dve milijardi evrov

Na njihovem seznamu je najprej splošno navedena ohranitev učinkovitega, kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Skrajšanje čakalnih dob in celovita prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ob hkratni pripravi in sprejemu zakona o dolgotrajni oskrbi. Nujen je predhodni dogovor o zagotovitvi stabilnih virov financiranja še pred pripravo ustreznih vsebin, so navedli.

"V primeru vstopa stranke DeSUS v katerokoli programsko vlado bomo zahtevali jasno časovnico in zagotovljena finančna sredstva," za kakovostno javno zdravstvo, skrajšanje čakalnih dob, ustanovitev demografskega sklada... so zapisali v sporočilu za javnost.

Zahtevajo krajše prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka pokojnin na 63,5 odstotka, dvig minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo nad prag revščine, povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, izplačilo letnega dodatka v skladu s sistemskim zakonom ter redno in izredno usklajevanje. Želijo še ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin ter zagotovilo, da se v pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bo posegalo.

Med zahtevami na področju skrbi za starejše so tudi konkretnejše, in sicer dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter vsaj dva nova domova za starostnike iz javnih sredstev letno.

Med prioritetami je sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja sklada kmetijskih zemljišč, povečanje samooskrbe na deficitarnih področjih, prenova zadružniškega sistema ter priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.

V DeSUS so sicer poudarili, da se ob pogajanjih za novo vlado pripravljajo tudi na predčasne volitve. Postopki evidentiranja že potekajo, predsednica pa obiskuje pokrajinske odbore.