Tudi sindikat državnih organov zahteva primerno plačilo in odnos

Po valu stavkovnih zahtev poklicnih skupin javnega sektorja je svoje zahteve na vlado naslovil tudi Sindikat državnih organov Slovenije. Od vlade zahtevajo delu primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti, odpravo in sankcioniranje zlorab sistema plač v javnem sektorju in temu primernejše ter zelo jasne usmeritve predstojnikom državnih organov.

"Sindikalni zaupniki in posamezni člani Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) iz organov državne uprave in uprav lokalnih skupnosti so nas dobesedno zasuli s telefonskimi klici in elektronskimi sporočili, ko so ugotovili, da je vlada najmočnejšim in najbolj vplivnim poklicnim skupinam povečala plače in to pojasnila, da gre za izpolnitev dogovorov med posameznimi ministri in reprezentativnimi sindikati, ki so bili sklenjeni ločeno od centralnih pogajanj v času prejšnjih vlad," je v sporočilu za javnost napisal predsednik SDOS Frančišek Verk. V sindikatu opozarjajo, da za razliko od najmočnejših poklicnih skupin javnega sektorja (učiteljev, zdravnikov, zdravstvenega osebja in policistov) javni uslužbenci Fursa, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), Geodetske uprave RS, upravnih enot, državnih in občinskih inšpektoratov, državnih agencij, direkcij in zavodov ter preostalega upravnega aparata države in uprav lokalnih skupnosti praviloma ne dosežejo želenih ciljev oziroma delu primernih plač.

icon-expand UE Ljubljana. FOTO: Miro Majcen

Pojasnjujejo, da ima večina v svojih področnih zakonih namreč omejitve stavke, ki je v pravem pomenu te besede enostavno ne smejo izvesti, saj tako ne bi storili vsega potrebnega za nemoteno delo organa, kjer so zaposleni. To bi namreč pomenilo, da ne izpolnjujejo svojih obveznosti do delodajalca. "Namen stavke je prekinitev dela, ki je še edini uspešen način, da se kaj doseže, česar se skupine javnih uslužbencev, kjer omembe vrednih omejitev stavke nimajo, še kako zavedajo in seveda uspešno stavkajo," so prepričani v sindikatu. V SDOS pričakujejo ustrezno ukrepanje vlade in resornih ministrov ter v aktualnem kriznem času primernejši nivo socialnega partnerstva, saj se vlada po njihovih besedah še ne zaveda povsem pomena vitalnosti in učinkovitosti državnega aparata. "Zato se mora ogniti nepotrebnim zaostrovanjem, ki bodo nujna, če ne bomo mogli primerno in intenzivno sodelovati ter na ta način zagotoviti, da bo operativnih javnih uslužbencev države ter lokalnih skupnosti dovolj in da bodo za delo primerno motivirani," pravijo. Odločeni so, da ne smejo zapasti v stanje apatije in posledične neučinkovitosti, kar lahko po njihovih besedah kritično oslabi učinkovitost državnih in lokalnih oblasti ter ovira upravni servis države v razmerju do posameznikov in pravnih oseb. "Že več let smo priča deset tisočim tujcem, ki besedno oblegajo oddelke za tujce upravnih enot, ki takšnega enormnega pripada upravnih zadev enostavno ne zmorejo obdelati," pišejo.