Zahtevne poslovne razmere: Sij Metal Ravne na skrajšani delovni čas

"V Sij Metalu Ravne s 1. novembrom znova uvajamo prilagoditve na področju organizacije dela, kar je ena od mnogih aktivnosti, ki jih izvajamo v oteženih poslovnih okoliščinah za celotno evropsko jeklarstvo, ne le Skupino Sij," so navedli v skupini Slovenska industrija jekla (Sij).
Kot so dodali, so prehod na skrajšani delovni čas že uskladili s sindikati in o tem tudi obvestili zaposlene. Tovrstni ukrepi omogočajo ohranjanje delovnih mest ob nižjih stroških poslovanja, prav tako so pomembni za zagotavljanje stabilnosti družb, so poudarili.
Kadrovske ukrepe sicer prilagajajo poslovanju posamičnih družb v skupini. Tako v jeseniški družbi Sij Acroni novembra nadaljujejo v septembru uvedeno začasno čakanje na delo, in sicer do največ šest dni na mesec za določene skupine zaposlenih.
"Še vedno pa v vseh družbah Skupine Sij izvajamo tudi druge aktivnosti in ukrepe za stabilizacijo poslovanja, kot je skrbno upravljanje stroškov na vseh ravneh našega poslovanja, izboljševanje učinkovitosti proizvodnje, vključno z znižanjem neuspele proizvodnje in racionalno porabo energentov, racionaliziramo zaloge in nabavo ter iščemo nove prodajne potenciale z osredotočanjem na izdelke z visoko dodano vrednostjo," so dodali v skupini.
Ta medtem nadaljuje pogovore o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja, ki jo pričakujejo v prihajajočih tednih, so še navedli v skupini Sij.
Gospodarstvo sicer nestrpno čaka sprožitev sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo podjetjem omogočila pomoč države v obliki delnega povračila nadomestila plače za zaposlene na skrajšanem delovniku. Postopki za to so stekli takoj po uveljavitvi zakona pred več kot tremi meseci, a ukrep še vedno ni aktiviran.
Je pa ministrstvo za gospodarstvo pripravilo analizo stanja in razmer v podjetjih, na podlagi katere bi lahko ministrstvo za delo vladi lahko predlagalo aktivacijo ukrepa, je pred dnevi poročalo Delo. Analiza je po njihovih neuradnih informacijah pokazala, da so razmere kritične predvsem v nekaterih industrijskih sektorjih, medtem ko storitve niso izpostavljene. Na ministrstvu za delo so danes pojasnili, da se bodo lahko na vprašanja o shemi odzvali naslednji teden.
Na poslovanje jeklarskih družb vplivajo ohlajeno evropsko gospodarstvo, nestabilne geopolitične razmere in povečan uvoz presežnih količin poceni jekla iz Azije. Dodatno jim konkurenčnost zmanjšujejo ameriške carine in stroški energentov. Sij Metal Ravne v teh razmerah beleži manjši obseg naročil.
