Zahtevne poslovne razmere: Sij Metal Ravne na skrajšani delovni čas

"V Sij Metalu Ravne s 1. novembrom znova uvajamo prilagoditve na področju organizacije dela, kar je ena od mnogih aktivnosti, ki jih izvajamo v oteženih poslovnih okoliščinah za celotno evropsko jeklarstvo, ne le Skupino Sij," so navedli v skupini Slovenska industrija jekla (Sij).

Kot so dodali, so prehod na skrajšani delovni čas že uskladili s sindikati in o tem tudi obvestili zaposlene. Tovrstni ukrepi omogočajo ohranjanje delovnih mest ob nižjih stroških poslovanja, prav tako so pomembni za zagotavljanje stabilnosti družb, so poudarili.

Kadrovske ukrepe sicer prilagajajo poslovanju posamičnih družb v skupini. Tako v jeseniški družbi Sij Acroni novembra nadaljujejo v septembru uvedeno začasno čakanje na delo, in sicer do največ šest dni na mesec za določene skupine zaposlenih.

"Še vedno pa v vseh družbah Skupine Sij izvajamo tudi druge aktivnosti in ukrepe za stabilizacijo poslovanja, kot je skrbno upravljanje stroškov na vseh ravneh našega poslovanja, izboljševanje učinkovitosti proizvodnje, vključno z znižanjem neuspele proizvodnje in racionalno porabo energentov, racionaliziramo zaloge in nabavo ter iščemo nove prodajne potenciale z osredotočanjem na izdelke z visoko dodano vrednostjo," so dodali v skupini.

Ta medtem nadaljuje pogovore o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja, ki jo pričakujejo v prihajajočih tednih, so še navedli v skupini Sij.