Zahtevne poslovne razmere: Sij Metal Ravne na skrajšani delovni čas

Ravne na Koroškem, 24. 10. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
39

Koroško jeklarsko podjetje Sij Metal Ravne, ki se podobno kot ostali evropski jeklarji sooča z zahtevnimi poslovnimi razmerami, z novembrom do preklica prehaja na skrajšani delovni čas 36 ur tedensko. V to bo vključena velika večina od 924 zaposlenih. Tovrstni ukrepi nam omogočajo ohranjanje delovnih mest, so navedli v skupini Sij.

"V Sij Metalu Ravne s 1. novembrom znova uvajamo prilagoditve na področju organizacije dela, kar je ena od mnogih aktivnosti, ki jih izvajamo v oteženih poslovnih okoliščinah za celotno evropsko jeklarstvo, ne le Skupino Sij," so navedli v skupini Slovenska industrija jekla (Sij).

Kot so dodali, so prehod na skrajšani delovni čas že uskladili s sindikati in o tem tudi obvestili zaposlene. Tovrstni ukrepi omogočajo ohranjanje delovnih mest ob nižjih stroških poslovanja, prav tako so pomembni za zagotavljanje stabilnosti družb, so poudarili.

Kadrovske ukrepe sicer prilagajajo poslovanju posamičnih družb v skupini. Tako v jeseniški družbi Sij Acroni novembra nadaljujejo v septembru uvedeno začasno čakanje na delo, in sicer do največ šest dni na mesec za določene skupine zaposlenih.

"Še vedno pa v vseh družbah Skupine Sij izvajamo tudi druge aktivnosti in ukrepe za stabilizacijo poslovanja, kot je skrbno upravljanje stroškov na vseh ravneh našega poslovanja, izboljševanje učinkovitosti proizvodnje, vključno z znižanjem neuspele proizvodnje in racionalno porabo energentov, racionaliziramo zaloge in nabavo ter iščemo nove prodajne potenciale z osredotočanjem na izdelke z visoko dodano vrednostjo," so dodali v skupini.

Ta medtem nadaljuje pogovore o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja, ki jo pričakujejo v prihajajočih tednih, so še navedli v skupini Sij.

Sij Acroni
Sij Acroni FOTO: Bobo

Gospodarstvo sicer nestrpno čaka sprožitev sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo podjetjem omogočila pomoč države v obliki delnega povračila nadomestila plače za zaposlene na skrajšanem delovniku. Postopki za to so stekli takoj po uveljavitvi zakona pred več kot tremi meseci, a ukrep še vedno ni aktiviran.

Je pa ministrstvo za gospodarstvo pripravilo analizo stanja in razmer v podjetjih, na podlagi katere bi lahko ministrstvo za delo vladi lahko predlagalo aktivacijo ukrepa, je pred dnevi poročalo Delo. Analiza je po njihovih neuradnih informacijah pokazala, da so razmere kritične predvsem v nekaterih industrijskih sektorjih, medtem ko storitve niso izpostavljene. Na ministrstvu za delo so danes pojasnili, da se bodo lahko na vprašanja o shemi odzvali naslednji teden.

Na poslovanje jeklarskih družb vplivajo ohlajeno evropsko gospodarstvo, nestabilne geopolitične razmere in povečan uvoz presežnih količin poceni jekla iz Azije. Dodatno jim konkurenčnost zmanjšujejo ameriške carine in stroški energentov. Sij Metal Ravne v teh razmerah beleži manjši obseg naročil.

sij metal ravne delovni čas
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
24. 10. 2025 16.01
+1
Le kaj na vse to porečejo sektaši iz SDS ki so prodali SŽ, blefer Zubicki, nenasitni Tibor Šimonka in ostali top managment iz preteklih let? Dobro smo delali Direkt za izplačilo nagrade v novembru 2025!
ODGOVORI
1 0
modelx
24. 10. 2025 15.58
a vojna industrija se še ni zagnala?
ODGOVORI
0 0
kinimod
24. 10. 2025 15.56
-1
vlada dela dobro !
ODGOVORI
0 1
Polkavalčekrokenrol
24. 10. 2025 15.56
+1
Šef sekte sds je prodal železarno rusom pri tem je poniknilo 70milj. Evrov,zdaj pa sektaši dr.Goloba gledajo
ODGOVORI
1 0
komentator112
24. 10. 2025 15.49
+0
Zgleda, kot da je trenutno “vladajočim” v interesu uničiti našo državo.. vprašanje, kaj imajo v planu tukaj graditi… mogoče kakšne resorte za ptičke in nutrije😂😂
ODGOVORI
2 2
Pamir
24. 10. 2025 15.55
+1
Preberi si 2 komentarja nižje o sds kriminalcih in SIJ. Sds kriminalci niso vladajoči.
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
24. 10. 2025 15.43
+1
Tud mi smo imeli izredno zahtevne razmere, ko ste ga prodali Rusom in smo slovenski dobavitelji odpadli, prednost so imeli vzhodni. Pa smo splaval ven, tako kot smo mi morali, pa dejte še vi. Vse kar je prov !
ODGOVORI
1 0
iskriv
24. 10. 2025 15.42
+5
Janševa vlada prodala kompleten SIJ Ruskim oligarhom in ob tem je izginilo neznano kam 70 milijonov , vendar je bil to za Vizjaka " posel stoletja " kot se je hvalil , čeprav so SIJ prodali za žlico tople vode in kar še posebej bijev oči , si je kupec Zubicki od SIJ izposodil 61 milijonov , da je kupil SIJ , SE PRAVI , DA JE SIJ SOFINANCIRAL LASTEN ODKUP ! Če to ni primer za kriminalistično preiskavo vseh udeležencev pri prodaji od Zagožnove , Vizjaka , Šimonke . Zubicki je izčrpaval SIJ za lastne užitke in menedžerjem delil rekordne plače , med njimi je tudi Šimonka predsednik gospodarske zbornice . Država je 25% solastnik SIJ Zubickega , ki je ustvaril 300 milijonov dolga , med drugim tudi 60 milijonov , kisi jih je izposodil od SIJ IN JIH SEDAJ NOČE VRNITI , TRPIJO PA ZAPOSLENI !
ODGOVORI
6 1
MartaLu
24. 10. 2025 15.47
+1
Na Islandiji znajo s takimi managerji........pristojne inštitucije bi mogle tam na izobraževanje, da se kaj takega ne zgodi nikoli več.
ODGOVORI
2 1
Potouceni kramoh
24. 10. 2025 15.57
+1
👍👍👍👍👍👍👍👍
ODGOVORI
1 0
petka5
24. 10. 2025 15.42
+1
A niso to o i, ki so si bajne nagrade izplacecali ored casom...
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1830457
24. 10. 2025 15.42
+4
Problem je v tem, da bo obstoječa oblast tako uničila gospodarstvo, da bodo čez leta talali subvencije, da bo sploh še kdo hotel delati, samo takrat bo že prepozno! Podobno je sedaj v kmetijstvu... Država ni razvajeni javni sektor. Država je uspešno gospodarstvo, javni sektor pa servis za državljane in ta servis je prevelik in prepožrešen. Država bo uspešna, ko bo postalo delo vrednota. Dokler bomo imeli kaviar socialiste na oblasti bo vedno slabše...
ODGOVORI
5 1
Pamir
24. 10. 2025 15.42
Sankcije delujejo, še so 140 milijard od EU donacija za vojno.
ODGOVORI
0 0
nick73
24. 10. 2025 15.39
+5
Tile seveda ne bodo dobili božičnice, ampak kdo jim je kriv, da jih je samo 924. V javnem sektorju jih je 188.000 in to šteje na volitvah.
ODGOVORI
5 0
petka5
24. 10. 2025 15.43
Hinavijo se spomnim da so bili ro prav tisti, ki so delavce drzal na minimalcu, od drzave subvencibe pobirali, sami si pa nagrade izplacevali
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
24. 10. 2025 15.39
+2
In kam ste skanaliziral denar? Na Kajmane anede...od države pa naj zdej pomaga....Sicer pa ne vem kaj se SDSovci greste, itak so sami tujci zaposleni in v teh industrijah in v prevozništvu, a jih ni preveč tukaj? Tujce domov, pa je za naše dost...
ODGOVORI
2 0
medusa
24. 10. 2025 15.37
+1
Začet izdelovat komponente za orožje in posel se bo razcvetel v višave!
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
24. 10. 2025 15.44
+1
Kako pa če še frače več niso sposobni izdelat.
ODGOVORI
1 0
Svobodna Slovenija
24. 10. 2025 15.33
+1
Lastnik vzame kredit..ga ne vrne zdaj so kadrovske rešitve hhheee
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
24. 10. 2025 15.32
-1
Jankovič pravi da so ljudje razvajeni. Tako poceni avtohiš nimajo nekjer v Evropi.
ODGOVORI
0 1
Artechh
24. 10. 2025 15.31
+2
Predvsem stroški energentov zaradi sankcij Rusiji kar ste dobro srkrili vmes. Eno recimo steklarne,....
ODGOVORI
2 0
Artechh
24. 10. 2025 15.33
+1
Enako*. Energetsko potratnim industrija se slabo piše
ODGOVORI
1 0
Shisui
24. 10. 2025 15.31
+5
Golob pravi da ni panike, država bo preživela narod lahko pa pocrka.
ODGOVORI
5 0
Vera in Bog
24. 10. 2025 15.27
+2
Bomo kredit vzeli svoboda :)
ODGOVORI
2 0
Polkavalčekrokenrol
24. 10. 2025 15.26
-2
Kdo je že prodal železarne rusom
ODGOVORI
0 2
Polkavalčekrokenrol
24. 10. 2025 15.35
-1
L.2007 za 105miljonov,rusi so nakazali še 70miljonov češ da je prepoceni,za ta denar se še ne ve kje je pristal
ODGOVORI
0 1
Lukrisa
24. 10. 2025 15.42
-1
Janez?
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
24. 10. 2025 15.25
+5
Kučan pravi da vlada dela dobro, kje je problem?
ODGOVORI
5 0
