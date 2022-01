Črnoi vikend v gorah: umrlo pet planincev, razmere so izredno zahtevne

Kasneje, okoli poldneva, se je na Španovem vrhu poškodovala turna smučarka, na Jalenkamnu pa planinec. Na Zelenici so gorski reševalci pomoč nudili planinki s poškodbo kolena. Na območju Vitranca pa so se gorski reševalci odzvali na prijavo o težavah planinke zaradi slabe opreme. Še pred prihodom reševalcev ji je s svojo opremo pomagal drug planinec, v dolino pa so jo pospremili reševalci.

Od včeraj zvečer pa vse do danes zjutraj je na območju Komne potekala iskalna reševalna akcija za enim planincem. Prvotno so gorski reševalci iskali dva, enega so žal našli mrtvega, drugega so še iskali. Gorski reševalci pa so kasneje sporočili, da so s pomočjo drona locirali tudi drugega preminulega človeka. Okoliščine na kraju so kazale na zdrs in padec čez prepadne stene, so sporočili iz PU Kranj. Pri iskanju sodelujeta Policija in gorski reševalci, aktivnosti se nadaljujejo.

Nesreča s smrtnim izidom se je zgodila tudi že v soboto, ko je na območju Kamniškega sedla umrl 37-letni hrvaški planinec, ki mu je na strmem pobočju v Bosovi grapi zdrsnilo in je zgrmel več kot 300 metrov v globino. Vzpenjal se je v skupini še osmih planincev s Hrvaške, nobeden od ostalih v dogodku ni bil poškodovan.

Ob tem pristojni opozarjajo, da so lahko razmere v gorah zelo varljive in nevarne, saj so poti povečini poledenele, nevarnost pa je lahko skrita tudi pod snegom. "Ni dovolj samo ustrezna oprema, potrebna je tudi velika previdnost in visoka stopnja odgovornosti vsakega posameznika in skupin. Neizkušeni izbirajte lažje in manj izpostavljene poti. Posebej pazite na spolzkih terenih," še dodajajo.

Neizkušenim pa so lahko v veliko pomoč tudi gorski vodniki, saj gre za profesionalce, ki poznajo vsako podrobnost v gorah in znajo oceniti nevarnost.