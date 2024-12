Zahtevno reševanje planincev, zaradi sneženja in zametov akcijo prekinili

Gorski reševalci so včeraj pozno popoldne prejeli klic na pomoč dveh tujih državljanov, ki sta bila na poti s Turske gore proti Kamniškemu sedlu. Zaradi izjemno zahtevnih razmer so bila aktivirana štiri društva, in sicer GRS Kamnik, GRS Celje, GRS Kranj in GRS Ljubljana.

Vsa štiri društva so se podala proti planincema, pri čemer je skupina iz Kamnika dosegla Kamniško sedlo, skupina iz Celja pa se je prebila nad Okrešelj, so pojasnili pri Gorsko reševalni zvezi Slovenije.

Zaradi intenzivnega sneženja in zametov, ki so ogrožali nadaljnje reševanje in varnost gorskih reševalcev, so reševalno akcijo začasno ustavili. Večina se je tekom noči vrnila v dolino, ekipa iz Celja pa je noč preživela v bivaku na Okrešlju.