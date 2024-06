Zahtevno reševanje na Prisojniku: poškodovanko z vitlo dvignili iz stene

Minuli vikend so tako gorski reševalci posredovali na kar sedmih intervencijah. Gorski reševalci dežurne ekipe gorske reševalne službe (GRS) na Brniku so izvedli zahtevno reševanje izpod okna na Prisojniku. Tam so lokalni reševalci GRS Kranjska Gora poškodovanko uspeli izvleči ter jo z zdravnikom hitre nujne medicinske pomoči oskrbeli. Poškodovanko so nato z elektromagnetno vitlo dvignili iz stene ter s posadko letalske policijske enote prepeljali do Erjavčeve koče, kjer sta jo prevzela zdravnik GRS in tehnik hitre nujne medicinske pomoči.

"Ob helikopterskih intervencijah se vedno sočasno na pomoč odpravijo tudi gorski reševalci z lokalnih gorskih reševalnih služb," so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenija. Slednji se do kraja nesreče na odpravijo na klasičen način - peš.

"Sočasno je bila sprožena tudi akcija na Mali Mojstrovki, poškodovanko je že v vmesnem času pobral helikopter Slovenske vojske z lokalnim gorskim reševalcem GRS Kranjska Gora. Poškodovanka je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice," so sporočili.

Zaradi nevihte in snega obtičali na Doliču

Ob tem so štirje tuji državljani preko navigacije poslali SOS signal na izpostavo urada za zaščito in reševanje Nova Gorica. Signal je kazal na okolico koče na Doliču, kjer so tuji pohodniki obtičali zaradi nevihte in snega, ki sta jim onemogočila varen sestop.

Vse štiri nepoškodovane, a premočene tuje državljane je posadka helikopterja Slovenske policije z dežurno ekipo GRS na Brniku ob pomoči gorskih reševalcev GRS Bovec prepeljala v Trento.

V nedeljo pa je na vrhu Šmarne gore otrok padel z igral in se pri tem poškodoval. Prisotni gasilci so ga oskrbeli, pomagali pa so tudi gorski reševalci GRS Ljubljana. Gorski reševalci z dežurne ekipe GRS na Brniku so ga nato s posadko letalske policijske enote preložili na heli vrečo in dvignili z elektromagnetno vitlo v helikopter Slovenske policije.