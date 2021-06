Zahvala zdravstvenim delavcem: med prejemniki tudi glavna medicinska sestra na Infekcijski kliniki

Pametno je, da se pripravimo na naslednji epidemični val, opozarja vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Vse več je tudi izjav, da se četrtemu zaprtju države ne bomo mogli izogniti in v tem kontekstu bodo v ospredje spet prišli tisti zdravstveni delavci, na katere smo ob trenutnih ugodnih epidemioloških statistikah kar malce pozabili, so pa bili in bodo ključni za reševanja naših življenj v primeru ponovnega novega vala okužb. Vsem tem so se zahvalili v Ljubljanskem kliničnem centru. Ena od prejemnic zahvale je tudi glavna medicinska sestra na Infekcijski kliniki, kjer je srce boja proti covidu-19, Jolanda Munih.

