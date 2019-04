Zajc napovedal skorajšnjo ureditev Jernejevega kanala

Danes so se tako dogovorili, da na občini v šestih mesecih pripravijo svojo rešitev, vključno s finančno konstrukcijo projekta, v tem času pa bodo morali tudi zaprositi za vodno dovoljenje. Pod temi pogoji bo območje urejala občina in za ta projekt tudi zagotovila sredstva, "v nasprotnem primeru bo za Jernejev kanal poskrbelo naše ministrstvo", kar po Zajčevih besedah pomeni tudi odstranitev vseh plovil iz kanala.

Kot je v izjavi po srečanju s predstavniki občine, ki se ga je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec , povedal minister Simon Zajc , sta glede ureditve Jernejevega kanala na mizi dva scenarija, in sicer, da območje uredi občina, v nasprotnem primeru pa država oz. ministrstvo.

Če se bo šlo v rešitev, po kateri bodo nekatera plovila ostala v Jernejevem kanalu, bo dno kanala verjetno treba poglobiti, če pa bo območje urejalo okoljsko ministrstvo, pa poglabljanje najverjetneje sploh ne bo potrebno, je še ocenil Zajc. Minister pa je bil ob tem jasen: "Karkoli bo v Jernejevem kanalu, bo seveda moralo zadoščati vsem zahtevam, tudi naravovarstenim predpisom."

ŽupanĐenio Zadković je pozdravil naklonjenost države do rešitve omenjene problematike in izrazil namero občine, da poleg ribiškega pristanišča v Seči uredi celoten Jernejev kanal.

Druga tema pogovorov je bila prav načrtovana obnova in izgradnja ribiškega pomola in pristanišča. Za investicijo, katere vrednost je ocenjena na 2,4 milijona evrov, so po besedah ministrice Pivčeve na voljo sredstva iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, pri čemer bi manjši del prispevala tudi občina in država.

Sam razpis bo objavljen še v tem mesecu, ministrica za kmetijstvo pa po današnjih pogovorih, na katerih je sodeloval tudi predstavnik zavoda za varovanje kulturne dediščine, verjame, da so našli pravo pot in bo mogoče priti do vseh potrebnih soglasij za projekt, tako da bi z investicijo lahko začeli že jeseni.

Po Zajčevih besedah so na današnjem srečanju sicer našli tudi rešitev za mulj, ki bi ga izkopali pri tej investiciji. Mulj naj bi tako začasno odložili na opuščenem solinskem polju v Sečoveljskih solinah ter ga nato uporabili za obnovo visokomorskih nasipov ob reki Dragonji. O tej rešitvi se bodo v prihodnjem tednu sestali še s koncesionarjem, podjetjem Soline, a Zajc ne pričakuje težav, saj bo šlo, kot omenjeno, zgolj za začasno odlaganje.