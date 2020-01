Zajc napoveduje: v prihodnjih tednih bo znano, kam s komunalnim blatom

Madžari so ugotovili, da je uvoz komunalnega blata iz bližnjih držav presegel vse meje, zato odpovedujejo pogodbe za zbiranje mulja. Slovenci smo ga k njim izvozili kar 87 odstotkov, zato je njihova odločitev, da ga nočejo več, postavila našo državo na trda tla. Čeprav so nam z Ministrstva za okolje in prostor pred dnevi zatrdili, da so rešitve začeli iskati nemudoma, pa je dejstvo, da so šele decembra poslali prošnje za sprejetje blata devetim slovenskim kompostarnam in šele prejšnji ponedeljek drugim evropskim državam. "Nekaj prostih kapacitet za predelavo odpadnega blata ima le ena sama kompostarna," je odgovor, ki so ga prejeli na MOP. Pojasnil, kako je z možnostmi v Evropi, pa za zdaj še niso dobili, so nam zatrdili.

V Saubermacherju so pojasnili, da so v fazi pridobivanj novih dovoljenj, tako na Madžarskem kot tudi v drugih državah EU in zunaj nje. Omenjenih dovoljenj sicer še nimajo, zato ne želijo špekulirati o prihodnjem razvoju dogodkov.

"Vsekakor pa smo zaenkrat slednjega prenehali prevzemati pri strankah, kjer so potekle pogodbe, prav zaradi omenjene situacije se tudi nismo prijavili na nove razpise za odvoz komunalnega blata," so dodali. Pri strankah, kjer jim pogodbe za prevzem komunalnega blata še veljajo, pa sedaj prihaja do manjših zamud pri prevzemu in odvozu.

Več komunalnim podjetjem so se konec lanskega leta že iztekle pogodbe za prevzem komunalnega blata. Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je med drugim izpostavil kranjsko, grosupeljsko in škofjeloško komunalo, ki so jim pogodbe potekle in na novih javnih razpisih niso dobile ponudnika. Te komunale morajo sedaj blato skladiščiti same.

V taki situaciji je tudi Komunalno podjetje Logatec. Pogodba za odvoz mulja jim je potekla zadnji dan decembra lani. Ker se na javni razpis ni prijavil noben izvajalec, so odvisno blato oziroma mulj začeli kopičiti najprej v bazenih čistilne naprave in v zgoščevalniku. Ker so te kapacitete omejene, so ponovno začeli z dehidracijo, ta teden pa s polnjenjem zabojnikov. Na voljo jih imajo pet. "Ocenjujemo, da lahko kopičimo odvišno blato v kontejnerjih zraven čistilne naprave ali na odlagališču od dva do tri tedne, nato bo nastal prostorski problem. V tem času moramo po hitrem postopku najti izvajalca, ki ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja in možnost odvoza odvišnega blata v tujino, ali druge rešitve," nam je pojasnil direktor Komunalnega podjetja Logatec Boštjan Aver.