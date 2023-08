Zajele nas bodo nove plohe in nevihte, narasle bodo manjše reke

Popoldan in zvečer se bodo Slovenijo znova zajele plohe in nevihte. Ob večji količini padavin bi lahko na že tako ogroženih območjih narastle manjše reke in hudourniki. Agencija za okolje je zato izdala rumeno opozorilo ob razlivanju rek za Gorenjsko, del osrednje Slovenije, Koroško in Zgornjo Savinjsko dolino.

V večjem delu Slovenije se bo sicer pooblačilo že čez dan, nevihte pa se bodo pojavljale po vsej državi. Jutri bodo padavine ponehale, znova se bo zjasnilo.

Zmanjševala se bo vodnatost rek

V naslednjih dneh se bo vodnatost rek sicer zmanjševala. Reke v porečjih Mure, Drave, Savinje, Kamniške Bistrice, Kokre, Krke in Ljubljanice ter Sava Dolinka in Sava srednjem in spodnjem toku imajo velike pretoke, drugod so pretoki rek srednji. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju se zmanjšujejo, še poroča Arso.

Najbolj prizadeti območji ostajata Zgornja Savinjska dolina in del Koroške regije, kjer nadaljujejo sanacijo. Veliko cest zaradi poplavljenega ali poškodovanega cestišča še vedno ostaja zaprtih.