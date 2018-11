Zajele nas bodo padavine, možni so nalivi

Na Primorskem danes zjutraj piha okrepljen jugo, ki je poskrbel za nenavadno toplo jutro. Po podatkih Agencije za okolje je v Kopru temperatura že ob šesti uri dosegala visokih 16 stopinj Celzija, le stopinjo manj so izmerili na Letališču Portorož. Tako visoke jutranje temperature so bolj običajne za konec avgusta kot za konec novembra. V preostalem delu države, kjer omembe vrednega vetra ne beležimo, so temperature letnemu času bolj primerne.

Zahod države so ponoči že dosegle padavine, ki se bodo v dopoldanskih urah okrepile in se začele pojavljati tudi v osrednji in južni Sloveniji. Zaradi lokalnih nalivov je predvsem v Posočju in na Goriškem možen porast manjših vodotokov in hudournikov, a večjih nevšečnosti kljub temu ni za pričakovati. Medtem bo na vzhodu države danes padavin zelo malo, med oblaki pa se bo občasno lahko našel prostor tudi za sončne žarke.

Ob morju bo dopoldne še pihal okrepljen jugo, ki bo popoldne oslabel. Tu se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. Drugod po državi bo občutno hladneje. Termometri bodo kazali od 5 stopinj Celzija v alpskih dolinah do 10 stopinj Celzija na vzhodu države.

V noči na nedeljo bodo padavine marsikje prehodno ponehale in se od juga ponovno okrepile v nedeljo dopoldne, ko bodo zajele vso državo. Sprva bo težišče padavin v zahodni Sloveniji, popoldne in zvečer pa se bo preselilo proti vzhodu. Temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 9 do 13 stopinj Celzija.