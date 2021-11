Dan slovenske hrane, ki tudi letos poteka tretji petek v novembru, ko se izvaja vseslovenski projekt tradicionalni slovenski zajtrk, je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. V projekt so vključeni vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi.

Projekt, ki letos poteka s sloganom Zajtrk s sadjem, super dan spodbuja, da se živila za zajtrk (med, maslo, mleko, kruh in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja) kupi čim bližje, s čimer se krepi spoštovanje do lokalno pridelane in predelane hrane ter spodbuja kratke nabavne poti – od njive do krožnika, ki varujejo in ohranjajo okolje, so razložili na kmetijskem ministrstvu.

Ob tem so dodali, da s tem, ko se odločimo za hrano, ki so jo pridelali in predelali slovenski kmetje ter naša kmetijska in živilska podjetja, spodbujamo in povečujemo samooskrbo s hrano ter prispevamo k ohranjanju poseljenosti podeželja in kulturne krajine. Dan slovenske hrane je po njihovem tudi priložnost, da se spregovori o zmanjšanju zavržene hrane.