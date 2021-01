Zajtrkujmo skupaj: vse prednosti zdrave navade za celotno družino

Že ptički na veji vedo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu. V novi kampanji Vitalisa in Super kaše Dr. Oetker poudarja prednosti skupnega začetka dneva z okusnim ter hranljivim obrokom za celo družino.

icon-expand Zajtrkujmo skupaj FOTO: Arhiv ponudnika

Prehranski trendi se pogosto menjajo in priporočila različnih strokovnjakov nas včasih zmedejo, vendar pa se vsi strinjajo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu. Kakovosten zajtrk vpliva na kakovost našega dne. Hranilne sestavine, ki jih zaužijete z zajtrkom, določajo raven energije, razpoloženja in moči za dejavnosti, ki vas čakajo tisti dan. Preskakovanje zajtrka bo kratkotrajno pozneje čez dan povzročilo napad lakote, dolgoročno pa tudi večje tveganje za nastanek debelosti. Dr. Oetker s svojimi številnimi okusnimi in hranljivimi izdelki nenehno spominja na pomembnost zdravih ter celovitih živil za zajtrk. Moramo poudariti, da je prav kakovosten zajtrk pomemben za dobro delovanje organizma čez dan, zato Dr. Oetker predstavlja novo kampanjo z imenom Zajtrkujmo skupaj, kjer predstavljajo svoje izdelke Vitalis in Super kaša kot idealen hranljiv zajtrk za celo družino.

Zdrave navade pridobivamo od malih nog Dobre ali slabe – prehranjevalne navade pridobivamo od malih nog. Starši so tisti, ki skrbijo za prehrano svojih otrok, njihove dobre prehranjevalne navade so hkrati najboljši primer otrokom. Zato se je dobro spomniti na nekaj zlatih pravil, ki bi se jih morali držati stari in mladi. Čez dan je treba spiti približno dva litra vode, organizem okrepiti s petimi obroki sadja in zelenjave, sladkarije pa si privoščiti samo ob posebnih priložnostih. Nikakor ne preskakujte zajtrka, saj hranljiv zajtrk spodbudi presnovo in možganom zagotavlja potrebno energijo za ustvarjalen dan, ki je pred vami. Občutek sitosti zagotavljajo sestavljeni ogljikovi hidrati, kot so žita, prehranske vlaknine in mlečni izdelki, bogati z beljakovinami, zato so Dr. Oetker Super kaše ter Vitalis žita izbira staršev, ki želijo sebi in svojim otrokom zagotoviti hranljiv ter okusen zajtrk.

Zajtrkujmo skupaj! Številne študije potrjujejo, da so redni družinski obroki, predvsem skupni zajtrki, pomembni za pravilno fizično rast in čustveno zdravje otrok. Skupen zajtrk je dolgoročno vlaganje v dobrobit vaših otrok. Ne glede na to, kateri dan je v tednu, in ali imate čas zjutraj, Dr. Oetker ima zagotovo nekaj za vas. Uro si nastavite nekaj minut prej, saj potrebujete samo nekaj minut pred odhodom na delo ali v šolo za pripravo Dr. Oetker Super kaše. Okusna in hranljiva ovsena kaša je popoln vsakodnevni obrok, ki zagotavlja hranilne snovi. Jutra ob vikendih so pravi trenutek za pripravo zajtrka za družino, v katerem boste vsi uživali. Ugodite svojim željam in si vzemite čas za pripravo okusnega zajtrka, ki vam bo dal energijo. Ne glede, ali so hrustljavi, sadni, čokoladni ali brez dodanega sladkorja in z dodatkom beljakovin, Vitalis ponuja prave kosmiče za vsak okus! Žitom dodajte sveže sezonsko sadje ali domač jogurt, kombinacije so številne, rezultat pa vedno isti, in sicer okusen in hranljiv zajtrk oziroma najpomembnejši obrok v dnevu.

