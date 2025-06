Zakaj bi brali knjigo, če ste že gledali film ali TV serijo?

Večina nas pozna izjemna literarna dela, ki so jim sledile uspešne ekranizacije. A obstajajo tudi knjige, ki so nastale iz filmskih scenarijev. Takrat se platno spremeni v papir, vizualno doživetje pa se prelevi v zgodbo s povsem novo dimenzijo.

Gledati svojo najljubšo TV serijo ali brati knjigo o njej? Novelizacija postaja vse bolj popularna po svetu, ker nagovarja različne potrebe zelo zaposlenih ljudi v sodobnem svetu. Tudi v Sloveniji je na voljo raznovrstna knjižna zbirka Skrito v raju. FOTO: Shutterstock icon-expand

Knjižna serija Skrito v raju je na voljo 24/7 vse dni v letu na www.superzalozba.si.

Roman po filmu je poklon zanimivi zgodbi

Novelizacija, kot poimenujejo preobrazbo filmskega v literarni svet, ni zgolj prepis dogajanja, ampak omogoča nov vpogled v like in vsebuje dodatne prizore. Tako npr. izvemo več o razmišljanjih glavne igralke ali igralca med tistim pomenljivim in tihim trenutkom, ko je kamera postregla zgolj s prikazom obraza. Je oblika pripovedne literature, ki zgodbo črpa iz že obstoječega scenarija - iz filma, televizijske serije ali celo radijske drame. To je zahteven proces, pri katerem nikakor ne gre le za prepisovanje dogajanja, temveč za njegovo razširitev in interpretacijo. Osebni boji, tihe napetosti, ki se v filmu le slikovno nakazujejo, so ubesedene v knjigi. Tudi filmski jezik ima svoje meje – omejen čas, vizualna pravila, dramaturške okvire – knjiga pa bralcu dopušča, da se zadrži v situacijah, ki ga pritegnejo, jih premleva in o njih premišlja dlje časa. Včasih novelizacija nastaja vzporedno s filmom in pride v knjižne police celo pred premiero. Tak primer je bila prva knjiga iz serije o Vojni zvezd (orig. Star Wars), izdana leta 1976. William Kotzwinkle pa je npr. v novelizaciji filma E.T. ponudil novo perspektivo zgodbe skozi oči samega vesoljčka. Večji del zgodbe pripoveduje kar vesoljček sam, kar v filmu ni bilo mogoče.

Kdo se ne spomni priljubljene serije Vojna zvezd? Knjige so izšle celo pred premiero filma leta 1977. Novelizacija res ni nova pogruntavščina, je pa spet priljubljena zaradi načina življenja. Pretvorbe filmskih scenarijev v literarna dela so bile zelo pr FOTO: Shutterstock icon-expand

Kako nastane filmsko literarno delo in kako je s tem v Sloveniji? To je svojevrsten žanr, ki zahteva tesno sodelovanje med pisatelji in ustvarjalci filma. Zanimivo je tudi, da novelizacije niso omejene le na znanstveno fantastiko ali akcijo. Tudi detektivski žanr se je znašel v tem prepletu filma in knjige. Npr. serija Umori na podeželju (orig. Midsomer Murders) pravzaprav izhaja iz kratkega romana Caroline Graham, in šele po ekranizaciji so sledile samostojne knjige po posameznih epizodah.

Priljubljeni junaki TV serije Skrito v raju so zaživeli novo literarno življenje v imenitni knjižni zbirki, ki obsega žepnice, epizodne knjižice, TV zabavnik, TV recepte za vso družino in zelo posebno edicijo – Larin dnevnik. FOTO: POP TV icon-expand

Zelo podobno zgodbo o uspehu poznamo tudi v Sloveniji, saj se lahko ponašamo s prvo izvirno in unikatno knjižno serijo, ki temelji na epizodah priljubljene istoimenske nadaljevanje v produkciji POP TV. V zadnjih mesecih je zrasla v obsežno zbirko naslovov v raznovrstnih formatih, obsegih in za nameček ponuja tudi prav posebne naslove za ljubitelje kuhanja, razvedrila in križank. Ustvarjalci so priredili Tv scenarij v situacijske in pripovedne vsebine, ki so obogatene s slikovnim gradivom iz posnete nadaljevanke.

icon-expand

6 razlogov, zakaj prebrati literarno novelizacijo TV serije Skrito v raju: