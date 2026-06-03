Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović v oddaji 24UR Zvečer po burnih odzivih na svoj zapis na družbenih omrežjih vztraja, da v njem ni bilo nobenih seksističnih elementov in da mu za objavo ni žal. Poudaril je, da je bil namen njegovega zapisa opozoriti na neprimerno raven razprave v parlamentu. "Zakaj bi mi bilo žal? Nerodno mi je, da gledamo take debate v parlamentu, in se še enkrat opravičujem celi Sloveniji, da morajo in da so prisiljeni gledati tako razgrajaštvo, kot ga gledamo sedaj," je bil jasen.

Izredna seja DZ FOTO: Bobo

Zavrnil je tudi očitke opozicije, da je bila njegova izjava seksistična. Po njegovih besedah se je izraz nanašal na besedo "pocestnik", ki jo razume kot sinonim za klateža oziroma potepuha. "Ne vidim nobenega seksizma v moji izjavi. Pocestnik je vseeno kot klatež, potepuh," je poudaril. Dodal je, da je želel z izrazom opisati vedenje, ki po njegovem mnenju ne sodi v državni zbor in ne ustreza standardom institucije, ki predstavlja slovensko demokracijo. Kot je dodal, opis določenega vedenja ne pomeni neposredne oznake osebe. "Pocestniško vedenje ne pomeni, da nekoga obtožiš, da je to. Jaz tudi večkrat rečem, da se nekdo obnaša, kot da bi bil pijan. Pa to ne pomeni, da ga obsojaš, da je pijanec," je dejal. Ob tem je poudaril, da se njegov zapis ni nanašal na posameznike, temveč na raven razprave v parlamentu. Po njegovih besedah je želel opozoriti, da določen diskurz "enostavno ne sodi v ta parlament". Predsednik državnega zbora je zavrnil tudi očitke, da pri vodenju sej uporablja pretirano stroge metode. Poudaril je, da konflikte praviloma rešuje z dialogom in brez disciplinskih ukrepov. "Še enega opomina nisem izrekel nikomur, ker vse rešujem uglajeno, kulturno in spoštljivo in tako bo tudi ostalo," je dejal.

Kako odgovarja na kritike, da je bil izraz "seksističen in neprimeren"?

Opozicijske stranke, predvsem SD, menijo, da je bil izraz "pocestniško" poniževalen, seksističen in neprimeren za predsednika državnega zbora, zato od njega zahtevajo opravičilo. Stevanović je očitke zavrnil. "Ljudje, ki jih omenjate, že tretji mesec najbolj zavrženo gnojnico zlivajo po meni, uporabljajo najslabše etikete. Počnejo popolnoma nasprotno od svoje retorike," je dejal. Pri tem je kritiziral vse tri opozicijske stranke, pri čemer je ocenil, da je SD v javnih nastopih nekoliko bolj "kulturen v nastopih v parlamentu", medtem ko sta Levica in Gibanje Svoboda po njegovem mnenju bistveno ostrejša. Za Svobodo je dejal, da "več nima meja" in da se njeni predstavniki "ne obnašajo več niti razumsko, kaj šele dostojno". Po njegovih besedah namen sporne objave ni bil žaliti posameznikov, temveč opozoriti na raven politične razprave v parlamentu. "Saj se trudim biti zgled, zato sem se tudi opravičil celotni Sloveniji v njihovem imenu. To je bil namen tega statusa," je poudaril. Stevanović je zavrnil tudi očitke Gibanja Svoboda, da je z zapisom užalil njihove poslanke in uporabil seksističen jezik. Poudaril je, da namen njegove objave ni bil nikogar prizadeti, temveč opozoriti na dogajanje v parlamentu. "Ni bil namen nikogar užaliti. Pocestnik še enkrat pomeni potepuh in to nima nobene zveze s seksizmom. Pravzaprav je to samostalnik moškega spola, sploh ne ženskega, kakor zdaj želijo prikazati," je dejal. Po njegovih besedah je burna razprava okoli objave dosegla celo pozitiven učinek, saj je pozornost javnosti preusmerila na dogajanje v državnem zboru. "Vesel sem, da se je naredila drama okoli tega, ker se ljudje začnejo posvečati temu, kaj se pravzaprav v parlamentu dogaja," je poudaril. A pridevnik "pocestniški" se slovnično tvori iz besede "pocestnica", ki je slabšalen izraz za prostitutko, v prenesenem pomenu pa opisuje vulgarno, nespodobno ali surovo vedenje. Stevanović je odgovoril, da takšna razlaga po njegovem pravzaprav potrjuje njegov namen. "Nekdo se je v parlamentu obnašal vulgarno, surovo in žaljivo do vseh ostalih, kar ni v redu. Moti red, krši poslovnik in to je eden od načinov, na kakršnega lahko najbolj kulturno opišeš tako ravnanje," je dejal.

Zoran Stevanović, novoizvoljeni predsednik DZ FOTO: Aljoša Kravanja

Na vprašanje, ali bi moral kot predsednik državnega zbora tudi na družbenih omrežjih pokazati več zadržanosti pri zapisih, ki jih lahko poslanci in poslanke razumejo kot žalitev, je Stevanović odgovoril, da se načeloma strinja s takšnim pričakovanjem. "Absolutno se strinjam. Samo nekoč nedostojnemu vedenju pride konec. Nekoč pride do tega, da imajo vsi poslanci v parlamentu dovolj nastopov določenih ljudi, ki motijo delo," je pojasnil.

"Namen objave že dosegel svoj učinek"

Stevanović ni želel konkretno imenovati poslank, na katere naj bi se nanašal sporni zapis, pojasnil je le, da je bilo že iz dosedanje razprave jasno, na katere primere vedenja opozarja. "Že sami ste omenili določene poslanke, ki neprestano povzročajo težave na teh delovnih telesih," je dejal. Ob tem je poudaril, da se očitano ravnanje ni dogajalo na sejah, ki jih je vodil sam, temveč na delovnih telesih, kjer ni bil prisoten. Po njegovih besedah je bilo več kot očitno, da so nekateri udeleženci na seje prihajali z namenom provociranja in kršenja reda. "Več kot očitno je, da imajo ljudje tega dovolj tudi v parlamentu. Eden od načinov, da se opozori na njihovo ravnanje in da se zadeva umiri, je bil tudi ta moj zapis," je dejal. Na vprašanje, ali bi ob vseh odzivih opozicije zapis objavil še enkrat, je odgovoril, da je njegov namen že dosegel učinek. "Saj je bilo enkrat dovolj. Status je dosegel svoj namen. Ljudje so bili opozorjeni na to," je dejal. Ob tem je znova poudaril, da je bila objava po njegovem razumevanju predvsem opravičilo javnosti za dogajanje, ki ga spremlja v parlamentu. Beseda je nanesla tudi na odziv poslanke Gibanja Svoboda Lene Grgurevič, ki mu je na družbenih omrežjih med drugim očitala, da je goljuf in nasilnež ter da funkcija in obleka ne naredita človeka. "To je način komunikacije oziroma raven komunikacije, na katero se ne bom spuščal in ni vredna ne mene osebno ne moje funkcije," je komentiral Stevanović.

Stevanović v DZ ne bo posegal po strožjih ukrepih

V nadaljevanju je Stevanović spregovoril tudi o tem, kako namerava kot predsednik državnega zbora zagotavljati red v parlamentu. Poudaril je, da razume vzdrževanje reda kot eno svojih ključnih nalog, vendar pri tem za zdaj ne namerava posegati po strožjih disciplinskih ukrepih. "Red je vedno dober, predvsem ko je v skladu s poslovnikom. Moja naloga je, da skrbim za poslovnik in za red na sejah tako parlamenta kot delovnih teles," je dejal. Dodal je, da je do zdaj morebitne zaplete reševal predvsem s pogovorom in opozarjanjem, ne pa z uradnimi sankcijami. "Popolnoma retorično, brez enega ukrepa, brez enega opomina. Nisem nagnjen k represivnim ukrepom," je poudaril. Po njegovem mnenju bi morale za raven komunikacije več odgovornosti prevzeti tudi same poslanske skupine. "Včasih bi bilo dobro razmišljati o tem, da določene poslanske skupine same vršijo kontrolo nad diskurzom in retoriko svojih poslancev in da se med sabo pogovorijo," je dejal.

Obisk v Srbiji

Obisk je v zadnjih dneh sprožil ugibanja, ali bi lahko bil povezan z vprašanjem priznanja srbske narodne skupnosti kot narodne manjšine v Sloveniji. Že lani je dal izjavo za portal Srbski glas, v kateri je dejal, da bi podprl pobude za ureditev položaja Srbov v Sloveniji. V povezavi z nedavnimi izjavami srbskih predstavnikov o začetku pogovorov na to temo so se zato pojavila vprašanja, ali bo to ena od tem njegovih srečanj v Srbiji. Stevanović je takšne povezave odločno zavrnil. "Nikakor ne. Ta obisk je bil napovedan že v prejšnjem mandatu in se ga udeležujem izključno zaradi tega," je dejal.