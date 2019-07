Zakaj bi plačali storitev, ki je sploh nismo naročili?

Na odboru za infrastrukturo so poslanci in poslanke danes z 12 glasovi za in 3 proti podprli spremembe zakona o nepremičninskem posredovanju. Luka Mesec , koordinator Levice, je izpostavil, da so visoke najemnine in cene stanovanj ter njihovo pomanjkanje problem po celi Sloveniji. "K visokim cenam prispevajo tudi nepremičninske agencije," je dodal.

Spremembe zakona, ki so jih pripravili v Levici, omejujejo stroške plačil za nepremičninsko posredovanje in vse dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunajo svojim strankam. To v praksi pomeni, da bi preprečili možnost delitve plačila za posredovanje med naročnika storitev posredovanja in kupca oziroma najemnika, višino dodatnih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa omejuje na 150 evrov. Predlog novele določa omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti oziroma ne več kot eno mesečno najemnino.

V praksi zdaj namreč lastnik stanovanja, ki želi stanovanje oddati, najame agencijo, agencija pa stroške provizije zaračuna tako lastniku stanovanja kot najemniku, čeprav ta storitve sploh ni naročil.

Spremembe, ki jih prinaša novela zakona, so določene s sporazumom med koalicijo in Levico, v celoti pa so bile usklajene tudi z Ministrstvom za okolje in prostor. Na predlog slednjega so bili v zakon vključeni tudi členi o uskladitvi zakona z evropskimi direktivami. Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je dejal, da so skladne s cilji stanovanjske politike. V tej luči je med drugim izrecno omenil zaščito najemnikov.

GZS: Cenovno omejevanje storitev na trgu je nepredstavljivo

Če je Levici uspelo prepričati tudi Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS), ki, tako njena predstavnica Jana Turk, ocenjuje, da predlog novele pomeni izboljšanje varstva potrošnikov na tem področju, pa tega ni mogoče reči za Zbornico za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Direktor zbornice Boštjan Udovič je poudaril, da je zanje nepredstavljivo, "da si lahko kdorkoli predstavlja, da se cenovno omeji storitev, prosto dostopno na trgu". Za to po njegovih besedah ni argumentov, saj je konkurence dovolj, storitev za državljane ni obvezna, preko posrednikov pa steče manj kot 50 odstotkov prometa. To pomeni, da najemnik ni prisiljen nositi stroškov posredovanja, je izpostavil. Kot je dodal, bi sprejem novele prinesel več oddajanja nepremičnin na črno, manj davka od najemnin in tudi manj pobranega DDV. Zbornica bo zato v primeru sprejetja novele vložila prijavo na Evropsko komisijo, verjetno pa sprožila tudi ustavno presojo.