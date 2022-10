Zakaj bi za svoj ogrevalni sistem izbrali prav toplotno črpalko?

Da je tako pri obnovah kot novogradnjah velikega pomena tudi energetska učinkovitost našega doma, je v zadnjih nekaj letih postalo del našega zavedanja. Prav zaradi tega je izbira toplotne črpalke vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje in hlajenje. Ob tem pa je ključno, da se zavedamo, da gre tukaj za dolgoročno naložbo, ki morda na začetku zahteva nekoliko več truda in finančnih sredstev, toda na dolgi rok prinaša kopico zadovoljstva in prihrankov.

Prilagodljivost, učinkovitost, dolgoročna donosnost naložbe in manjši vpliv na okolje so tako le nekateri od razlogov, zaradi katerih si želijo lastniki stanovanj nadomestiti svoje obstoječe sisteme na osnovi fosilnih goriv s toplotnimi črpalkami. Pogosta napačna predstava med bodočimi lastniki toplotnih črpalk je, da so toplotne črpalke primerne samo za nove domove, medtem ko so toplotne črpalke v resnici lahko vsestranski sistem za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje vašega doma. Prav zaradi tega postaja vse bolj jasno, da so prav toplotne črpalke rešitev prihodnosti.

Toplotne črpalke poganjajo predvsem obnovljivi viri energije. V trenutku, ko bo vaša toplotna črpalka nameščena, bo zagotovila 100 % vašega ogrevanja in 100 % vaše potrebe po topli vodi, veliko učinkoviteje kot kotel na fosilna goriva. Zaradi tega so dandanes toplotne črpalke ena najbolj ekonomičnih in okolju prijaznih rešitev ogrevanja.

Prav tako je velikega pomena dejstvo, da imajo toplotne črpalke na splošno cenejše obratovalne stroške kot tipični plinski kotel, ker uporabljajo hladilni krogotok za prenos toplote iz zunanjega zraka v vaš dom, s čimer ohranjajo udobno temperaturo. Zaradi tega za delovanje potrebujejo bistveno manj energije, imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo bistveno nižje račune za komunalne storitve.