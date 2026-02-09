Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Zakaj bodo roki dostave avtomobilskih delov po Evropi v letu 2026 ostali nepredvidljivi

Ljubljana, 09. 02. 2026 20.34 pred 6 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
AUTODOC

Dostava avtomobilskih nadomestnih delov po Evropi leta 2026 poteka skozi štiri faze: obdelava naročila v skladišču, priprava blaga, prevoz s kurirsko službo in prevzem s strani stranke. Za naročila v Sloveniji iz evropskih skladišč po podatkih podjetja DHL eCommerce standardni časi dostave znašajo od 2 do 4 delovnih dni. Glavna težava kupcev je nemožnost natančne napovedi datuma prejema pošiljke zaradi dolge logistične verige.

Štiri faze dostave avtomobilskih nadomestnih delov po Evropi

1. Obdelava naročila – preverjanje razpoložljivosti v skladišču in rezervacija blaga. Po informacijah podjetja AUTODOC ta faza traja različno dolgo, odvisno od obremenitve skladišča in časa oddaje naročila.

2. Priprava – pakiranje nadomestnih delov in priprava za odpošiljanje. Blago se preveri za posamezno naročilo in zaščito pred poškodbami.

3. Prevoz – predaja pošiljke kurirski službi. Po statistiki podjetja DHL eCommerce za leto 2025 dostava v Slovenijo iz sosednjih držav traja 2–3 delovne dni za poslovne pošiljke ali 3–4 dni za pošiljke končnim kupcem.

4. Prevzem – dostava stranki na navedeni naslov ali na prevzemno mesto. Večina kurirskih služb ponuja sledenje paketu prek številke za sledenje.

Netočni dostavni časi ostajajo glavna težava

Avtomobilisti v Sloveniji se soočajo z nejasnimi napovedmi dostave. Kljub temu da logistična podjetja navajajo konkretne čase dostave, je razpon v praksi še vedno velik. Avto stoji, lastnik pa ne more natančno načrtovati popravila.

Alexandru Lazariuc, tehnični specialist za izbiro avtomobilskih delov podjetja AUTODOC, opozarja: Težave z dostavo ostajajo – dostavni časi se močno razlikujejo, kakovost kurirskih služb je odvisna od regije, blago se lahko izgubi ali poškoduje."

AUTODOC

Vzroki zamud in nepredvidljivosti dostavnih časov

Logistična veriga vključuje številne člene od proizvajalca do kupca, pri čemer vsak člen lahko prispeva k zamudi iz naslednjih razlogov:

- razlike med regijami znotraj iste države (oddaljene lokacije zahtevajo dodaten čas);

- sezonski vrh povpraševanja, zlasti ob koncu in začetku leta;

- blago večjih dimenzij se obdeluje ročno – po podatkih DHL to lahko podaljša čas dostave;

- zamude v logističnih centrih;

- nepredvidljivost razpoložljivosti blaga v regionalnih skladiščih.

Podatki DHL kažejo: Navedeni dostavni časi ne vključujejo časa carinske obdelave in niso zagotovljeni. Kot ugotavlja strokovnjak AUTODOC: Tokovi blaga se spreminjajo, povpraševanje se prerazporeja, stari načini organizacije dostave ne delujejo več."

Rešitve za skrajšanje dostavnih časov in večjo preglednost

Razpršena logistika

Podjetja postavljajo skladišča bližje končnim potrošnikom. AUTODOC je odprl nov logistični center v Gentu (Belgija) v bližini glavnih evropskih pristanišč. To skrajšuje pot blaga do kupcev v Sloveniji in drugih državah srednje Evrope.

V praksi razpršena mreža deluje bolj fleksibilno: Nadomestni deli so poslani hitreje iz najbližjega centra, sezonske konice je lažje obvladovati," pojasnjuje predstavnik podjetja.

Rezultat za kupca v Sloveniji: manj vmesnih členov, časi dostave se približajo najkrajšemu možnemu času dostave.

Digitalno sledenje dostavi

Podjetja uvajajo tehnologije za sledenje naročilom. Po podatkih podjetja AUTODOC kupci vse pogosteje uporabljajo digitalna orodja za sledenje dostavi. Aplikacije omogočajo vpogled v status pošiljke v vsaki fazi:

- obdelava naročila v skladišču,

- priprava blaga,

- predaja kurirski službi,

- tranzit skozi logistične centre,

- dostava v regijo prejemnika.

Kupec prejema obvestila o gibanju pošiljke. Namesto nejasnega statusa "Pošiljka je na poti" prejme konkretne informacije, npr. Pošiljka se nahaja v logističnem centru v Ljubljani; predvidena dostava je jutri."

To zmanjšuje kupčevo negotovost in omogoča načrtovanje obiska avtomehanične delavnice.

Praktični nasveti za kupce v Sloveniji

1. Preverite državo odpreme – naročilo iz Nemčije ali Avstrije v Slovenijo po podatkih DHL potuje hitreje (2–3 dni za poslovne pošiljke). Dostava iz Italije traja enako dolgo, iz bolj oddaljenih držav pa dlje.

2. Uporabljajte funkcijo sledenja – spremljajte pošiljko prek aplikacije dobavitelja ali spletne strani kurirske službe. Shranite številko za sledenje za potrebe kontaktiranja kurirske službe.

3. Naročajte vnaprej – za kritične dele (zavorne ploščice, filtri) načrtujte dodatni čas poleg minimalnega časa dostave.

4. Upoštevajte regijo dostave – po informacijah DHL dostava v oddaljene kraje traja dlje. Preverite, ali vaš naslov sodi med oddaljene kraje.

5. Izogibajte se naročanju med vrhuncem sezone – v obdobjih visoke logistične obremenitve se časi podaljšajo. Nadomestne dele naročite pravočasno.

Zaključne misli o dostavi avtomobilskih nadomestnih delov v letu 2026

Po podatkih DHL eCommerce dostava avtomobilskih nadomestnih delov v Slovenijo traja 2–3 delovne dni za poslovne pošiljke ali 3–4 dni za pošiljske zasebnim kupcem iz evropskih skladišč.

- Glavna težava je podaljšanje časov dostave zaradi dolge logistične verige in regionalnih posebnosti.

- Rešitev: razpršena skladišča bližje kupcem + aplikacije za sledenje v vsaki fazi pošiljke.

- Časi dostave so odvisni od države odpreme: dostava iz sosednjih držav je hitrejša, medtem ko dostava v oddaljene regije zahteva dodaten čas.

- Praktični nasvet: Med postopkom naročila preverite, v kateri državi so izdelki skladiščeni, in uporabljajte digitalno sledenje dostavi.


Naročnik oglasne vsebine je AUTODOC.

avtomobilski deli rok dostave autodoc
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534