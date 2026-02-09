Zakaj bodo roki dostave avtomobilskih delov po Evropi v letu 2026 ostali nepredvidljivi

Štiri faze dostave avtomobilskih nadomestnih delov po Evropi

1. Obdelava naročila – preverjanje razpoložljivosti v skladišču in rezervacija blaga. Po informacijah podjetja AUTODOC ta faza traja različno dolgo, odvisno od obremenitve skladišča in časa oddaje naročila. 2. Priprava – pakiranje nadomestnih delov in priprava za odpošiljanje. Blago se preveri za posamezno naročilo in zaščito pred poškodbami. 3. Prevoz – predaja pošiljke kurirski službi. Po statistiki podjetja DHL eCommerce za leto 2025 dostava v Slovenijo iz sosednjih držav traja 2–3 delovne dni za poslovne pošiljke ali 3–4 dni za pošiljke končnim kupcem. 4. Prevzem – dostava stranki na navedeni naslov ali na prevzemno mesto. Večina kurirskih služb ponuja sledenje paketu prek številke za sledenje.

Netočni dostavni časi ostajajo glavna težava

Avtomobilisti v Sloveniji se soočajo z nejasnimi napovedmi dostave. Kljub temu da logistična podjetja navajajo konkretne čase dostave, je razpon v praksi še vedno velik. Avto stoji, lastnik pa ne more natančno načrtovati popravila. Alexandru Lazariuc, tehnični specialist za izbiro avtomobilskih delov podjetja AUTODOC, opozarja: Težave z dostavo ostajajo – dostavni časi se močno razlikujejo, kakovost kurirskih služb je odvisna od regije, blago se lahko izgubi ali poškoduje."

Vzroki zamud in nepredvidljivosti dostavnih časov

Logistična veriga vključuje številne člene od proizvajalca do kupca, pri čemer vsak člen lahko prispeva k zamudi iz naslednjih razlogov: - razlike med regijami znotraj iste države (oddaljene lokacije zahtevajo dodaten čas); - sezonski vrh povpraševanja, zlasti ob koncu in začetku leta; - blago večjih dimenzij se obdeluje ročno – po podatkih DHL to lahko podaljša čas dostave; - zamude v logističnih centrih; - nepredvidljivost razpoložljivosti blaga v regionalnih skladiščih. Podatki DHL kažejo: Navedeni dostavni časi ne vključujejo časa carinske obdelave in niso zagotovljeni. Kot ugotavlja strokovnjak AUTODOC: Tokovi blaga se spreminjajo, povpraševanje se prerazporeja, stari načini organizacije dostave ne delujejo več."

Rešitve za skrajšanje dostavnih časov in večjo preglednost

Razpršena logistika

Podjetja postavljajo skladišča bližje končnim potrošnikom. AUTODOC je odprl nov logistični center v Gentu (Belgija) v bližini glavnih evropskih pristanišč. To skrajšuje pot blaga do kupcev v Sloveniji in drugih državah srednje Evrope. V praksi razpršena mreža deluje bolj fleksibilno: Nadomestni deli so poslani hitreje iz najbližjega centra, sezonske konice je lažje obvladovati," pojasnjuje predstavnik podjetja. Rezultat za kupca v Sloveniji: manj vmesnih členov, časi dostave se približajo najkrajšemu možnemu času dostave.

Digitalno sledenje dostavi

Podjetja uvajajo tehnologije za sledenje naročilom. Po podatkih podjetja AUTODOC kupci vse pogosteje uporabljajo digitalna orodja za sledenje dostavi. Aplikacije omogočajo vpogled v status pošiljke v vsaki fazi: - obdelava naročila v skladišču, - priprava blaga, - predaja kurirski službi, - tranzit skozi logistične centre, - dostava v regijo prejemnika. Kupec prejema obvestila o gibanju pošiljke. Namesto nejasnega statusa "Pošiljka je na poti" prejme konkretne informacije, npr. Pošiljka se nahaja v logističnem centru v Ljubljani; predvidena dostava je jutri." To zmanjšuje kupčevo negotovost in omogoča načrtovanje obiska avtomehanične delavnice.

Praktični nasveti za kupce v Sloveniji

1. Preverite državo odpreme – naročilo iz Nemčije ali Avstrije v Slovenijo po podatkih DHL potuje hitreje (2–3 dni za poslovne pošiljke). Dostava iz Italije traja enako dolgo, iz bolj oddaljenih držav pa dlje. 2. Uporabljajte funkcijo sledenja – spremljajte pošiljko prek aplikacije dobavitelja ali spletne strani kurirske službe. Shranite številko za sledenje za potrebe kontaktiranja kurirske službe. 3. Naročajte vnaprej – za kritične dele (zavorne ploščice, filtri) načrtujte dodatni čas poleg minimalnega časa dostave. 4. Upoštevajte regijo dostave – po informacijah DHL dostava v oddaljene kraje traja dlje. Preverite, ali vaš naslov sodi med oddaljene kraje. 5. Izogibajte se naročanju med vrhuncem sezone – v obdobjih visoke logistične obremenitve se časi podaljšajo. Nadomestne dele naročite pravočasno.

Zaključne misli o dostavi avtomobilskih nadomestnih delov v letu 2026