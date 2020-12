Zakaj Boscheve vžigalne svečke?

Vžigalne svečke morajo v prostoru za motor nenehno delovati brezhibno pod izjemnimi obremenitvami. Vžigalna svečka mora varno prižgati mešanico gorivo-zrak pri vseh delovnih razmerah. To ni lahka naloga glede na električne, mehanične, kemične in toplotne obremenitve, ki so jimvžigalne svečke izpostavljene v motorju. Varna izolacija vžigalne svečke je prvi pogoj, da lahko prenaša napetosti do 40.000 voltov in temperature v komori, ki lahko gredo čez 1.000 stopinj Celzija.

icon-expand Vžigalne svečke Bosch FOTO: Arhiv ponudnika Vžigalna svečka mora prav tako biti mehanično dovolj robustna, da lahko prenese spreminjajoče se tlake 100 bar. Poleg tega morajo biti odporne proti agresivnim kemikalijam in ostankom gorenja pri temperaturah do 2000 stopinj Celzija, kot tudi na visoke temperaturne razlike med vročimi izpušnimi plini in hladno mešanico gorivo-zrak. Kakovost vžiga sodobne vžigalne svečke pri teh težkih razmerah vpliva na zmogljivost motorja, njegovo nemoteno delovanje in konec koncev tudi na emisije onesnaževal. Zato so vžigalne svečke natančno zasnovane za izpolnjevanje zahtev zadevnega motorja. Ob uporabi neprimerne vžigalne svečke se zgodi nenadzorovan predvžig oz. žarilni vžig. Posledično lahko nastanejo resna okvara motorja, povečana poraba goriva in previsoke emisije izpušnih plinov. Zato je pri zamenjavi vžigalnih svečk zelo pomembno uporabiti prave vžigalne svečke za zadevni motor. icon-expand Vžigalne svečke Bosch FOTO: Arhiv ponudnika Vsi posamezni deli prispevajo k zadovoljevanju visokih zahtev na vžigalne svečke. Povezava za vžigalni kabel prevzame visoko napetost in jo prenese naprej. Keramični izolator vžigalne svečke preprečuje preboj visoke napetosti v maso vozila. Posebne keramične spojine zagotavljajo visoko dielektrično moč. Toplota iz izolatorja se sprosti v glavo cilindra prek ohišja in tesnilnih obročev. Izolatorji in rebra prav tako zagotavljajo zaščito pred uhajanjem toka. Novejše vžigalne svečke navadno nimajo več reber, saj to nalogo prevzemajo konektorji vžigalnih svečk. Tesnilni obroč preprečuje zgorevalnim plinom, da bi šli mimo vžigalne svečke, pri čemer bi nastala izguba tlaka. Kovinsko ohišje vžigalne svečke in nit za privijanje prav tako zagotavljata odvajanje toplote. Boscheve vžigalne svečke imajo te dele prevlečene z nikljem, s čimer zagotavljajo zaščito pred korozijo in zasegom niti v aluminijasti glavi valja. Upornik za preprečevanje motenj znotraj vžigalne svečke preprečuje neželene elektromagnetne interakcije. Od središčne elektrode mora iskrica končno in pravočasno priti do ozemljitvene elektrode. Središčna elektroda je sestavljena iz visoko toplotno prevodne bakrene sredice, ki jo obdaja ovoj iz kroma in niklja, ki je odporen proti obrabi. Tako vžigalna svečka hitro doseže delovno temperaturo, osrednja elektroda pa je zaščitena pred toplotno preobremenitvijo, korozijo in iskrilno erozijo. Njegov nasprotni del je ozemljitvena elektroda, ki je nameščena na točno določeni razdalji od osrednje elektrode. icon-expand Vžigalne svečke Bosch FOTO: Arhiv ponudnika Zanimiva dejstva – Ali ste vedeli?

Z Boschevimi vžigalnimi svečkami imajo delavnice in vozniki koristi od skoraj 120 let razvoja in znanja. Bosch je že leta 1902 predstavil prvo vžigalno svečko v kombinaciji z visokonapetostnim magnetnim vžigalnim sistemom. Ta razvoj je pri takratni proizvodnji motornih vozil omogočil visoko rast, kar pomeni preboj. Visoke zahteve avtomobilističnega športa so prav tako vseskozi spodbujale nenehen razvoj tehnologije vžigalnih svečk. Današnje Boscheve vžigalne svečke, ki so narejene za trg delavnic, so podvržene enako visokim standardom kot originalna oprema. Posebni postopki proizvodnje, kot je napeljava toplotnega krčenja ali ohišje iz niklja ter niti za privijanje, zagotavljajo visoko zanesljivost in dolgo življenjsko dobo Boschevih vžigalnih svečk.

