Zakaj dežurstvo in nadure po zakonodaji niso priznani v delovno dobo?

"Ne zdi se mi pošteno, da če dejansko oddelaš neke stvari, ki jih delaš zaradi tega, ker družba to potrebuje, da se potem te stvari ne štejejo v delovno dobro notri," je jasen Žerdin.

Ko si mlad, telo zdrži tudi po več dni skupaj brez spanca, se svojih začetkov spominja Žerdin, ki je sedaj kot radiolog zaposlen v UKC Maribor. "Ko sem bil jaz star 25, 26, 27 let, tudi če so me ponoči zbudili, da smo šli reanimacijo delati, ko sem delal še v Lenartu. Pa potem prideš nazaj, pospraviš stvari pa greš spat, pa te potem še enkrat zbudijo."

In, kot dodaja, so v enakem položaju še številni drugi poklici. "Gasilci so na istem, 112 centri so na istem, del transporta je na istem, komunala je na istem."

Zato je ministroma za delo in za zdravje poslal vprašanje, zakaj torej dežurstvo in nadure oblika dela po zakonodaji niso priznani v delovno dobo. "Ne pisma še nisem prebral, nisem ga videl, tako da se bom do predloga opredelil, ko ga bom podrobno preštudiral," pojasnjuje minister za delo, Luka Mesec. "Sam predvsem mislim, da bi vsi delavci, tudi delavci v zdravstvu morali imeti pravico do 8-urnega delavnika."

Žerdin pa ob tem dodaja, da če bo treba, bodo začeli tudi z zbiranjem 5000 podpisov za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. "Če so ostali sindikati, ki se jih to tiče zainteresirani, bi bilo zelo lepo, če bi tukaj skupaj nastopili." Če bo do pobude prišlo, jo podpirajo tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo, kamor spadajo operaterji številke 112, ki stavkajo že 73. dan.