Hrvaška še vedno ni potrdila slovenskega veleposlanika v Zagrebu

Vojislavu Šucu se je pred kratkim iztekel mandat vodje slovenskega stalnega predstavništva pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi. Na tej funkciji je bil leto dni tudi predsedujoči Svetu ZN za človekove pravice. Pred leti je bil tudi veleposlanik na Švedskem ter generalni konzul v New Yorku.

Glede na številna odprta vprašanja in napetosti med državama se že pojavljajo neuradni namigi, da naj bi Hrvaška znova nagajala Sloveniji in namensko zavlačevala s podelitvijo agremaja. Eden od razlogov za zavlačevanje bi se lahko skrival tudi v nesprejemljivosti Šuca za novega veleposlanika – čeprav, kot rečeno, gre za dolgoletnega kariernega diplomata z močnim pedigrejem, je 65-letnik tudi bivši jugodiplomat, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja svojo karierno pot začel v zunanjem ministrstvu nekdanje SFRJ, v jugoslovanski diplomaciji pa deloval vse do razpada federacije. Po poročanju nekaterih drugih medijev izhaja iz vojaške družine, njegov oče je bil večkrat odlikovani častnik JLA, poročen pa je s s Srbkinjo Dragico Vidović.