Zakaj ima Ana Klašnja tako dolge trepalnice?

Si tudi vi želite naravnega videza?

Ana Klašnja uporablja serum za trepalnice, ki blagodejno vpliva na dlačice v korenu in s tem pospešuje rast. Pri uporabi umetnih trepalnic in agresivnih lepil se vaše naravne trepalnice poškodujejo. Še več, pri odstranjevanju jih lahko lepilo celo izpuli. Z uporabo seruma, ki ustvari zaščitni sloj, se naravne trepalnice zavarujejo pred zunanjimi vplivi, lomljenjem in izpadanjem. Ob redni uporabi Lux-Factor Eyelash seruma, naravne trepalnice pridobijo volumen in dolžino do te mere, da umetnih trepalnic ne boste več potrebovale. Serum ustvari make-up učinek, trepalnice potemnijo in se zgostijo.

Zakaj je serum Eyelash tako učinkovit?

Lux-Factor Eyelash serum vsebuje 100 % naravne sestavine. Je dermatološko testiran in klinično potrjen, zato je primeren za uporabo na občutljivih očeh. Ena najboljših lastnosti Eyelash seruma pa je, da deluje tudi na obrveh. Primeren je za sočasno uporabo z drugimi ličili, tudi v času nošenja umetnih trepalnic. Gre za čisto, varno in naravno formulo, ki stimulativno vpliva na rast trepalnic.