Zakaj ima Kaja Karba tako dolge trepalnice in goste obrvi?

Znano influencerko Kajo Karba najverjetneje prav vsi najprej prepoznamo po njenih čudovitih in gostih obrveh. Pred kratkim pa nam je zaupala, da si želi daljše trepalnice zato je pričela vsako jutro in večer uporabljati serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash. Le katera si ne želi lepih in dolgih trepalnic, ki poskrbijo, da je pogled še bolj očarljiv? Odločili smo se, da z vami delimo še nekaj naravnih receptov iz sestavin, ki jih najdete kar v svojem domu, natančneje v kuhinji.

icon-expand Lux-Factor Eyelash Kaja Karba FOTO: Arhiv ponudnika

Odločite se za naravni izgled trepalnic O tej temi je bilo že veliko napisanega in ker gre za priljubljen trend, se ves čas pojavljajo novi načini, kako do sanjskih trepalnic. Od umetnih trepalnic, njihovega podaljševanja, do čudežnih maskar, ki naj bi naše trepalnice preobrazile v prave »metle«. Toda, naravno je vedno lepše kot umetno, zato se raje obrnite k naravi in poiščite sestavine, ki vam bodo pomagale.

Zeleni čaj Zeleni čaj ima številne pozitivne in zdravilne učinke, saj je pravi lovec prostih radikalov. Najbolj znano je, da znižuje krvni pritisk in krepi imunski sistem. Uporabljate pa ga lahko tudi za krepitev krhkih trepalnic. Kos vate pomočite v zeleni čaj in z njim namažite trepalnice, kar bo na naraven način pospešilo njihovo rast. Zatem na trepalnice nanesite serum za rast trepalnic, ki jih bo še dodatno negoval in stimuliral njihovo rast. Olivno olje Kot čivkajo že vrabci na strehi, olivno olje ni le za v solato. Ima številne zdravilne lastnosti, vse od zniževanja ravni slabega holesterola do varovanja pred boleznimi srca in ožilja. Odličen je tudi za nego telesa, las in obraza ter seveda trepalnic, saj jih ščiti, regenerira in podaljšuje. Kako? Nekaj kapljic kanite na bombažno vatko in jo nekaj minut pridržite. Olje lahko nanesete tudi s staro in temeljito očiščeno maskaro. Trepalnice nato sperite s toplo vodo, osušite in za dodatno nego uporabite še serum za rast trepalnic Lux-Factor. Vaše trepalnice bodo močnejše, bolj sijoče in vidno bolj zdrave.

Vazelin Še en »pripomoček«, ki se najde v vsakem domu in s katerim lahko popolnoma preobrazite svoje trepalnice. Vazelin namreč poskrbi za vlago, ki jo trepalnice še kako potrebujejo. Z glavničkom za trepalnice ali čisto maskaro ga zvečer nanesite na trepalnice, zjutraj pa ga z njih nežno očistite. Spremembe naj bi bile ob redni uporabi vidne v nekaj tednih. Vitamin C Zdrave trepalnice rastejo hitreje - za to lahko poskrbite tudi s pravo prehrano in uživanjem vitaminov. Predvsem je pomembno, da zaužijete zadostno količino vitamina C in biotina, ki ju najdete v agrumih, avokadu in zeleni zelenjavi z mesnatimi listi. Da bodo trepalnice še močnejše, temnejše in daljše, zjutraj in zvečer uporabljajte serum za rast trepalnic Lux-Factor, ki v celoti bazira na naravnih sestavinah in dokazano pomaga vašim trepalnicam.

