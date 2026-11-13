Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Zakaj imajo nekatere ženske pri 60 več energije in boljšo postavo kot pri 40?

Ljubljana, 13. 11. 2026 00.15 pred eno minuto 7 min branja 0

Avtor:
P.R.
Dr. Tina Prodnik ženskam svetuje, naj za hormonsko zdravje poskrbijo, preden se pojavijo izrazite težave.

Slabši spanec, pomanjkanje energije, spremembe telesne teže, nihanje razpoloženja in možganska megla niso nujno zgolj posledica staranja. Kaj je lahko v ozadju? Pojasnjuje dr. Tina Prodnik.

Dr. Tina Prodnik ženskam svetuje, naj za hormonsko zdravje poskrbijo, preden se pojavijo izrazite težave.
Dr. Tina Prodnik ženskam svetuje, naj za hormonsko zdravje poskrbijo, preden se pojavijo izrazite težave.
FOTO: osebni arhiv

Ob takem vprašanju marsikatera ženska zavije z očmi. Prva reče, da so to pač geni. Druga, da je lahko imeti energijo, ko so otroci odrasli in službe ni več. Tretja je stara prav šestdeset let in bi tako žensko rada spoznala.

Vse tri imajo prav in vse tri se morda ob treh ponoči zbujajo in strmijo v strop, zjutraj vstajajo bolj utrujene, kot so šle spat, sredi stavka iščejo besede in ne razumejo, zakaj jih hlače tiščijo v pasu, čeprav ne pojedo niti grižljaja več kot prej.

Zaradi malenkosti vzkipijo in jim je potem žal. Izvidi so v redu, okolica pravi, da je to stres. Ali pač leta. Če se v tem prepoznate, to ni pomanjkanje volje in ne pretiravate.

Takšne zgodbe pri svojem delu z ženskami pogosto sliši dr. Tina Prodnik, molekularna biologinja in doktorica naravne in integrativne medicine (PhD). Kako hormonske spremembe in življenjski slog vplivajo na naše počutje? In kaj lahko storimo, da bi z leti ohranile več energije, moči in zdravja?

Dr. Tina Prodnik na svetovnem kongresu medicine dolgoživosti A4M Longevity Fest 2022.
Dr. Tina Prodnik na svetovnem kongresu medicine dolgoživosti A4M Longevity Fest 2022.
FOTO: osebni arhiv

Geni vplivajo, vendar ne odločajo o vsem

Geni imajo pomembno vlogo pri tem, kdaj nastopi menopavza. V ameriški framinghamski študiji so raziskovalci ocenili, da dedni dejavniki pojasnjujejo približno polovico razlik v starosti ob naravni menopavzi. Podatek, kdaj je menopavza nastopila pri materi, je zato lahko koristen namig, ne pa natančna napoved.

Tudi pri zdravem staranju geni niso edini dejavnik. Raziskava Univerze v Oxfordu, ki je zajela skoraj pol milijona ljudi, je pokazala, da so okolje in življenjske navade pojasnili precej več razlik v tveganju za smrt kot danes znani genski dejavniki tveganja.

Med pomembnimi dejavniki so bili kajenje, telesna dejavnost, socialno-ekonomski položaj in življenjske razmere. Pri nekaterih boleznih, denimo pri demenci in raku dojke, pa so imeli geni večjo težo.

Primerjava, ki ni poštena

Utrujenost po 40. letu ima pogosto povsem vsakdanji razlog. Pri štiridesetih ženska hkrati skrbi za otroke, službo in ostarele starše, spanca in časa zase pa ima najmanj ravno takrat, ko začnejo nihati hormoni. Dvajset let starejša ženska ima tega bremena navadno manj.

Zato se štiridesetletnici ni treba primerjati z ženskami, ki so pri šestdesetih v odlični formi. Če pa utrujenost kljub počitku ne popusti, je lahko za njo tudi bolezen ščitnice, sindrom policističnih jajčnikov, pomanjkanje železa ali depresija. V tem primeru naj vas vodi zdravnik.

"Prehrana in življenjski slog ostajata bistvena temelja hormonskega zdravja, vendar ne moreta v celoti preprečiti naravnih hormonskih sprememb, povezanih z menopavzo," pravi Prodnikova. Ženska, ki ji kljub trudu ne gre, ni naredila nič narobe.

Hormoni po 40. letu: zakaj stare navade ne zaležejo več

"Menopavza ni dogodek, ki bi se zgodil čez noč," pojasnjuje dr. Prodnik. Perimenopavza, obdobje sprememb pred menopavzo, se lahko začne do deset let pred zadnjo menstruacijo.

Prve znake perimenopavze nekatere ženske opazijo že proti koncu tridesetih let, pogostejši so v štiridesetih, zato dr. Prodnik svetuje, naj ženske svoj menstrualni cikel dobro spoznajo že prej.

Koristno je tudi, da imajo shranjene izvide hormonov iz obdobja, ko se dobro počutijo, pri čemer se vrednosti spreminjajo glede na fazo cikla in življenjsko obdobje.

V perimenopavzi se pogosto najprej spremeni izločanje progesterona, ki vpliva na razpoloženje in spanje. Ko raven estrogena po obdobju nihanja trajno upade, se lahko poslabša inzulinska občutljivost, celice se slabše odzivajo na inzulin, kar prispeva k nabiranju maščobe okoli trebuha. Ženska lahko izgublja tudi mišično maso.

"Navade, ki so nekoč zadostovale za ohranjanje telesne teže in presnovnega zdravja, morda ne dajejo več enakih rezultatov," pravi Prodnikova. Hormoni pri tem ne delujejo vsak zase, zato na hormonsko neravnovesje vplivajo tudi ščitnica, spanje in stres.

Katere od teh sprememb so izražene pri vas, okvirno pokaže brezplačni hormonski test.

Šestdesetletnica nima hormonov štiridesetletnice

Tudi najbolj vitalna šestdesetletnica nima več ravni hormonov štiridesetletnice, saj jajčniki po menopavzi močno zmanjšajo tvorbo estrogena in progesterona. Lahko pa ima hormonsko ravnovesje urejeno, saj po menopavzi hormoni ne nihajo več tako burno.

Zato ima lahko več mišic in boljši spanec kot dvajset let mlajša ženska, ki ji hormoni ravno nihajo. Biološka starost se od tiste v osebni izkaznici lahko precej razlikuje.

Morda že nekaj časa dviguje uteži in je opustila stroge diete. Prodnikova si želi, da ženske "ne bi čakale, da se pojavijo izrazite težave". Tudi če so težave že tu, ni prepozno.

Pregled raziskav v reviji Climacteric je pokazal, da vadba za moč tudi po menopavzi poveča moč nog in rok ter izboljša zmogljivost srca in pljuč. Redna vadba lahko ublaži tudi nespečnost, utrujenost in nihanje razpoloženja, kar ženske občutijo kot več energije in boljše počutje.

Ženske živijo pet let dlje, a imajo le dve zdravi leti več

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2023 lahko Slovenka pri 50 letih pričakuje še 35,8 leta življenja, od tega 22,3 leta brez večje oviranosti. To so tako imenovana zdrava leta življenja. Slovenec pri tej starosti lahko pričakuje še 30,8 leta, od tega 20 zdravih. Razlogov za to podatki ne navajajo.

O dolgoživosti žensk in zdravem staranju dr. Tina Prodnik pravi: Hormonsko zdravje je eden pomembnejših stebrov vitalne dolgoživosti, saj so hormonske spremembe tesno povezane tako s procesi staranja kot s tveganjem za številne kronične bolezni.

Ženske torej večino dodatnih let ne preživijo v polnem zdravju. Zato zdravje srca, močne kosti po menopavzi in ohranjanje mišične mase niso nič manj pomembni od številke na tehtnici. Prav od njih je odvisno, ali bo ženska pri 75 letih še sama nosila vrečke iz trgovine.

Zame dolgoživost ni le vprašanje, koliko let živimo, temveč koliko življenja je v teh letih.- Dr. Tina Prodnik

Preventiva po 40. letu se začne pri treh stvareh

Dr. Prodnik bi začela pri presnovnem zdravju. Na krožniku naj bo dovolj beljakovin, zdravih maščob, vlaknin in barvite zelenjave, pri sadju pa naj imajo prednost manj sladke in barvite vrste, kot je jagodičevje. Dolgotrajne stroge diete odsvetuje, saj telo za tvorbo in uravnavanje hormonov potrebuje dovolj energije in hranil.

Sledi gibanje, predvsem redna vadba za moč, prilagojena vašemu času in telesu.

Tretja stvar je cirkadiani ritem, naša notranja ura, ki jo uravnavata predvsem svetloba in tema. Pomagajo dnevna svetloba zjutraj, čim bolj reden ritem spanja in manj umetne svetlobe zvečer.

BREZPLAČNO ZAUPNO PRIBLIŽNO 5 MINUT

Kje se hormonske spremembe pri vas kažejo najbolj?

To lahko okvirno preverite s hormonskim testom Akademije Vibrant Longevity, ki ga je pripravila dr. Tina Prodnik. Ko odgovorite na 48 kratkih trditev, po e-pošti prejmete pregled osmih hormonskih področij z razlago rezultatov in tremi koraki, ki jih lahko naredite že ta teden.

Rešite brezplačni test

Test je vprašalnik o znakih, ni diagnostičen in ne nadomešča zdravniške obravnave.

Čaj za hormone in strah pred estrogenom

Ena prijateljica se hormonskega zdravljenja izogiba, druga prisega nanj, družbena omrežja pa vsak teden ponujajo nov čaj za hormonsko ravnovesje. Po besedah dr. Prodnik čaj ali prehransko dopolnilo po menopavzi praviloma ne more povrniti ravni hormonov iz rodnega obdobja.

"Hormonsko zdravljenje ni primerno za vsako žensko, vendar tudi ni nekaj, česar bi se morale vse ženske bati," pravi. Ali pride v poštev ter kateri pripravek in odmerek sta primerna, ženska presodi skupaj z ginekologom ali endokrinologom, glede na svoje težave in tveganja.

Napačno je tudi prepričanje, da se je treba v menopavzi sprijazniti z utrujenostjo, slabim spanjem in pridobivanjem telesne teže. "Menopavza je naravno življenjsko obdobje, vendar to ne pomeni, da moramo vse težave, ki jo spremljajo, sprejeti kot neizogibne," poudarja dr. Prodnik.

Kaj si zapisati pred obiskom pri zdravniku

Zapišite si, kaj se je spremenilo, kdaj se težave pojavljajo in kaj želite na pregledu izvedeti. Koristno je zabeležiti tudi spremembe menstrualnega ciklusa, spanca in razpoloženja, zdravila in prehranska dopolnila, ki jih jemljete, ter pri kateri starosti je menopavza nastopila pri vaši materi.

Dr. Tina Prodnik pri svojem delu z ženskami.
Dr. Tina Prodnik pri svojem delu z ženskami.
FOTO: osebni arhiv

"Normalen laboratorijski izvid še ne pomeni, da so vsi vzroki težav pojasnjeni," opozarja dr. Prodnik. Ravni hormonov v perimenopavzi lahko nihajo že iz dneva v dan, zato en sam izvid ne pove vsega. Dobro je vedeti, kaj izvidi povedo in česa ne.

E-PROGRAM ZA ŽENSKE PO 35. LETU

O hormonih razumljivo in v slovenščini

V dvodelnem e-programu Hormonska dolgoživost dr. Tina Prodnik pojasni, kako hormoni sodelujejo, katere preiskave so smiselne in kako izvide razumeti skupaj s simptomi. Predznanje ni potrebno.

-    Hormonski kompas: osnove in povezave med hormoni

-    Hormonski načrt: preiskave, izvidi in možnosti ukrepanja

-    Videopredavanja in e-gradiva, dostopna kadar koli

-    Srečanja v živo, posnetki in zaprta skupina za vprašanja

"Tina mi je pomagala bolje razumeti potrebe mojega telesa." Nives, udeleženka izobraževanj

Da bi bilo strokovno izobraževanje dostopnejše, je Vibrant Longevity za celoten dvodelni program pripravil posebno ponudbo za Black Friday. Velja za prvih 20 prijav, vključno z nedeljo, 15. novembra, ko se program začne.

Spoznajte svoje hormone in o svojem zdravju odločajte z več znanja.

- Oglejte si program in izkoristite ponudbo

Za začetek je dovolj pet minut in brezplačni hormonski test.

Program je izobraževalen in ne nadomešča zdravniškega posveta.

Več o dr. Tini Prodnik

Dr. Tina Prodnik ob predstavitvi knjige Vitalna dolgoživost na Slovenskem knjižnem sejmu.
Dr. Tina Prodnik ob predstavitvi knjige Vitalna dolgoživost na Slovenskem knjižnem sejmu.
FOTO: osebni arhiv

Dr. Tina Prodnik je molekularna biologinja, doktorica naravne in integrativne medicine (PhD), pisateljica in predavateljica, ki živi v Švici in se posveča preventivni in funkcionalni medicini, hormonskemu zdravju ter zdravi dolgoživosti.

Dela med Švico in Slovenijo. Je avtorica knjige Vitalna dolgoživost, magistrirala je iz celične in molekularne biologije na Univerzi v Ljubljani, izobraževala pa se je na ameriškem Inštitutu za funkcionalno medicino in pri mednarodnih strokovnjakih za hormone in medicino dolgoživosti. Več o njenem delu je na strani dr. Tina Prodnik.

Vibrant Longevity je slovensko podjetje, ki je nastalo iz prepričanja, da znanost največ pomeni takrat, ko spoznanja prevedemo v premišljene odločitve za vsakdan.


Naročnik oglasne vsebine je Vibrant Longevity.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ženske energija dr. Tina Prodnik e-program brezplačni hormonski test

Videti je kot terenec stare šole. A njegov pogon preseneti.

Načrtujete posebno praznovanje? Preverite, komu zaupati organizacijo dogodka!

Vizita.si Po 40. letu se to začne dogajati skoraj vsem – a le redki vedo, zakaj
Vizita.si Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Vizita.si S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Bibaleze.si Maja iskreno: Perimenopavza me zbudi ob 3. zjutraj
Moskisvet.com Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
24ur.com BLOG: Zakaj vas hrana utrudi namesto napolni z energijo?
Zadovoljna.si Zakaj ženske po 30. letu težje shujšajo – in kako si lahko pomagajo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
moskisvet
Portal
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
okusno
Portal
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Brat
Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083