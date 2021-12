Zakaj imamo Slovenci tako radi hokej?

Je tudi vam všeč hokej? Preberite, kako se je šport razvil pri nas in v svetu, kako poteka danes ter katere hokejske zvezde morate poznati!

Hokej je eden najbolj priljubljenih zimskih športov tudi pri nas. Radi ga spremljamo na televiziji, pogumnejši pa se športa lotijo tudi sami. Preverite, kako je ta priljubljena dejavnost sploh nastala, kako poteka danes in katere so naše največje hokejske zvezde, ki jih morate poznati! Kako se je šport sploh razvil? Zgodovina hokeja je precej skrivnostna in sloni predvsem na ugibanjih. Hokeju podobne igre naj bi v zgodovini igrali že Indijanci, pa tudi Angleži in Nizozemci. Sklepa se, da so škotski in irski migranti dejavnost prinesli v Kanado, kjer je hokej danes eden izmed najbolj priljubljenih športov, kanadska moštva pa so znana po vsem svetu. Poleg Kanade je hokej danes izjemno razširjen v ZDA, Rusiji, Švedski in Finski. Po vsem svetu tekmuje že več kot milijon hokejistov. Prvenstva in turnirji so organizirani po različnih deželah, prav tako pa je šport tudi del zimskih olimpijskih iger. Najbolj znani svetovni igralci vseh časov so Gordie Howe, Wayne Gretzky, Bobby Orr, Mario Lemieux in drugi.

icon-expand Slovenci imamo zelo radi hokej na ledu. FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj pa hokej v Sloveniji? Tudi pri nas hokejski plošček pozna vse več ljudi. V Sloveniji hokej postaja vedno bolj priljubljen na televiziji in tudi kot igra sama. Slovenski klubi imajo v sodelovanju s klubi iz sosednje Avstrije in Italije celo svojo ligo, ki jo imenujemo Alpska hokejska liga. Trenutno prvo mesto zaseda ravno naš hokejski klub Jesenice. Poleg znamenitega jeseniškega kluba imamo v Sloveniji tudi druge; med večje prištevamo še HK SŽ Olimpija, HDK Maribor, HK Triglav Kranj, HK Celje in HK Velenje. Že leta je pri nas dejavna tudi Hokejska zveza Slovenije (HZS), ki organizira razna tekmovanja, pod okriljem HZS pa deluje tudi naša hokejska reprezentanca. Že v Jugoslaviji so v hokejski reprezentanci prevladovali slovenski igralci, po osamosvojitvi pa je novonastala slovenska reprezentanca prvič nastopila na hokejskem prvenstvu leta 1993. Do danes so nastopili še na 21 svetovnih hokejskih prvenstvih. Avgusta 2021 so se skušali uvrstiti na zimske olimpijske igre, a so na kvalifikacijah v Oslu osvojili tretje mesto za Dansko in Norveško. Trenutno je vodja reprezentance Dejan Kontrec. Naše hokejske zvezde, ki jih morate poznati Tudi pri nas je kar nekaj hokejskih zvezd, ki jih morate poznati. Za nekatere ste gotovo že slišali, spet druga imena morda slišite prvič. Za enega najboljših slovenskih hokejistov po osamosvojitvi Slovenije velja Nik Zupančič. Večino kariere je igral za Olimpijo, s katero je osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka. Še eno veliko ime slovenskega hokeja je nedvomno Matjaž Kopitar. Znani igralec, trener in član jeseniškega kluba. Prava zvezda slovenskega hokejskega neba je tudi njegov sin, Anže Kopitar – ime, ki ste ga zagotovo že slišali v hokejskem kontekstu. Kopitar je prvi slovenski igralec hokeja, ki je zaigral v severnoameriški profesionalni hokejski ligi, še vedno pa je tudi aktiven član slovenske reprezentance. Med aktivne člane reprezentance sodi tudi Žiga Pance, ki je bil uspešen tudi v tujih evropskih klubih, lansko sezono pa se je vrnil v našo Olimpijo. Znani vratar reprezentance, Luka Grančar, je prav tako uspešen v tujini. Ravno letos je napovedal, da novo sezono začenja v nemškem drugoligašu Eispiraten Crimmitschau.

icon-expand Slovenci smo odlični hokejisti in se lahko pohvalimo s kar nekaj znanimi igralci v svetovnih ligah! FOTO: Arhiv ponudnika