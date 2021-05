Zakaj italijanski čevlji in torbice že več kot pol stoletja dominirajo v svetu mode

Ostro oko takoj prepozna torbico Furla ali Cocinnelle in ni naključje, da je Gianni Versace izbral za svoj logotip Meduzo, simbol iz grške mitologije. Meduza je tako očarala ljudi, da so se zaljubljali vanjo; takega vpliva se je namreč nadejal pri ljudeh, ki bodo nosili njegova oblačila, obutev, torbice in modne dodatke.

Zaljubiti se v torbico ali čevlje

Včasih je težko opisati željo po kakovostni in oblikovno dovršeni torbici. Torbici, ki kljubuje času s svojo večno eleganco, značilnim krojem in brezhibno izvedbo. Ni pa težko prepoznati in razumeti umetnosti, ki jo izraža.

Prisegate na kakovost italijanskih blagovnih znamk in vam oznaka Made in Italy pomeni več kot samo dokaz o trajnosti in etičnosti oblačil in modnih dodatkov, ki jih kupujete in nosite? Potem berite dalje.

Od 18. maja pa vse do 17. junija poteka v trgovinah Emporium inGalerija Emporium ter na emporium.siMesec italijanske mode. Cel mesec boste lahko kupili oblačila, čevlje, torbice in modne dodatke italijanskih modnih znamk iz kolekcij pomlad/poletje 2021 kar 20 % ceneje.

Mesec italijanske mode v Emporiumu

V prvem tednu od 18. 5. do 23. 5. boste lahko 20 % ceneje kupili prav čevlje, torbice in modne dodatke. V Emporiumu v ljubljanskem BTC-ju ter v prečudoviti art nouveau palači na Prešernovem trgu v centru Ljubljane, kjer v Galeriji Emporium domuje slovenska visoka moda, vas že čakajo čevlji in modni dodatki iz najnovejših kolekcij italijanskih blagovnih znamk. Vabljeni pa seveda tudi na emporium.si, kjer vas pričakuje jagodni izbor novih kosov, ki so jih za sezono pomlad/poletje 2021 oblikovale znane italijanske modne hiše COCCINELLE, FURLA, LIU JO, DOLCE & GABBANA, VALENTINO GARAVANI, RED VALENTINO, TOD'S in druge.