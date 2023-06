Zakaj izbira novega vodstva v Levici traja toliko časa? 'Demokracija terja svoj čas'

Levica je na kongresu v Celju v začetku junija sprožila volitve za člane sveta stranke. Da bi jih izvolili po tednu dni, bi morala več kot polovica članov oddati svoj glas, vendar se to ni zgodilo, zato so volitve podaljšali še za en teden, po katerem pa kvorum ni več pomemben. Čas se je iztekel v soboto, a rezultatov o izvoljenih 25 članih sveta še kar ni.

"Demokracija terja svoj čas. Zdaj volilna komisija čaka še glasovanje po pošti, ker tudi na tak način tisti člani, ki nimajo dostopa do elektronskih sredstev, lahko glasujejo, tako da mislim da se bo v tem tednu sestala, odprla obe skrinjici, tisto po pošti in elektronsko, preštela glasove in sporočila rezultate članstvu," je pojasnil Matej Tašner Vatovec iz Levice.

Potem pa bodo svet dopolnili še lokalni odbori s svojimi delegati. Ko se bo svet sestal na ustanovni seji, bo izvolil člane izvršnega odbora, pa koordinatorja in namestnika koordinatorja, za kar sta za zdaj edina najavljena kandidata tudi tokrat Luka Mesec in Asta Vrečko, a to še ni uradno.