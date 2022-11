Zakaj izbrati aluminijaste skladiščne šotore Petre?

Družinsko podjetje Petre šotori – hale d. o. o. se je v letih obstoja dodobra uveljavilo na domačem in sosednjih trgih.

Podjetje Petre šotori – hale d.o.o. sta leta 1990 ustanovila Marija in Jožko Petre, ki sta sicer z obrtniškimi koraki začela že leta 1982. Podjetje je iz leta v leto raslo, se razvijalo in širilo svojo ponudbo. Sprva je bilo podjetje zastopnik le enega tujega ponudnika in proizvajalca šotorov, danes pa ima podjetje razvito že celo mrežo tujih zastopništev, ponudbo pa je razširilo še s širjenjem lastnih zmogljivosti na področju prireditvenih in VIP šotorov, z lastno proizvodnjo PVC ponjav, proizvodnjo in montažo aluminijastih skladiščnih šotorov, in hal ter proizvodnjo in montažo skladiščnih hal z jeklenimi konstrukcijami.

Danes je tako podjetje Petre šotori – hale d.o.o. poleg ponudbe aluminijastih skladiščnih šotorov in hal tudi eden največjih slovenskih ponudnikov kakovostnih VIP in prireditvenih šotorov različnih dimenzij, pagod, paviljonov, hitro sestavljivih paviljonov, odrov, podov, catering opreme in ostalih komponent za uspešno izvedbo najrazličnejših prireditev, dogodkov, ponujajo pa tudi vojaški program.

Strankam zagotavljajo svetovanje, celostne rešitve in tudi servis. Vse njihove hale in skladiščni šotori imajo ustrezno dokumentacijo, ki je skladna s slovensko in evropsko zakonodajo, prav tako so vsi šotori in ostala oprema atestirani in opremljeni z ustreznimi certifikati.

