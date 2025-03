Zakaj izbrati pametni hladilnik? Prednosti, ki jih ponuja Samsung

Pametno upravljanje in energetska učinkovitost

Ena izmed ključnih prednosti Samsung pametnih hladilnikov je funkcija SmartThing AI Energy način. Ta inteligentno analizira vaše navade uporabe in optimizira delovanje hladilnika za zmanjšanje porabe energije. Prek aplikacije SmartThings lahko spremljate delovanje naprave, nastavljate temperature in prejemate obvestila, na primer, če so vrata predolgo odprta. To vam omogoča popoln nadzor nad temperaturo, porabo energije in podaljšuje življenjsko dobo vaših živil.

Daljša svežina živil

Samsung hladilniki so zasnovani tako, da ohranjajo vaša živila sveža dlje časa. Tehnologija All-Around Cooling zagotavlja enakomerno porazdelitev hladnega zraka po celotnem hladilniku, kar ohranja optimalno temperaturo na vseh policah. Poleg tega Humidity Fresh+ predal omogoča natančno nastavitev vlažnosti, kar je idealno za shranjevanje sadja in zelenjave, da ostaneta sveža in hrustljava več dni.