Zakaj izbrati žensko kolo Liv: Popolna izbira za vsako kolesarko

OGLAS

Liv je edina svetovna kolesarska znamka, ki je v celoti posvečena ženskam – od zasnove do izdelave. Ustanoviteljica Bonnie Tu, predsednica Giant Group, je znamko ustvarila, ker sama ni našla ustreznega kolesa za vožnjo. Liv je podprta s tehnologijami največjega proizvajalca koles na svetu, znamke Giant. Vsak okvir in komponente so posebej zasnovane za ženske – od cestnih do gorskih, gravel, električnih in treking koles.

Zakaj ženske potrebujejo drugačno kolo?

Ženske imajo drugačne telesne proporce kot moški – krajši trup, daljše noge, ožja ramena in več moči v spodnjem delu telesa. Klasična unisex kolesa pogosto povzročajo nepravilno držo in nelagodje na daljših vožnjah. Liv kolesa to rešujejo s prilagojeno geometrijo okvirja, togostjo in komponentami za več učinkovitosti in manj napora ter tveganja poškodb. Kaj naredi žensko kolo Liv edinstveno?

1. Geometrija okvirja, prilagojena ženski postavi

Okvirji Liv temeljijo na podatkih o ženski anatomiji – za boljši prenos moči, ravnotežje in udobje.

2. Komponente za več udobja in nadzora

Ožja krmila, krajše gonilke, optimalni sedeži – vse je zasnovano za ženske dimenzije, boljši nadzor in samozavest.

3. Dizajn, ki združuje stil in moč

Kolesa Liv združujejo tehnološko dovršenost z izbranimi barvnimi kombinacijami – za zmogljivost, ki izgleda tako dobro, kot deluje.

Kolesa Liv v trgovinah Freestyle – za vsako žensko in vsak teren

V trgovinahFreestyle v Ljubljani, Mariboru in Slovenj Gradcu vas čaka največja ponudba ženskih koles Liv v Sloveniji. Freestyle svetovalci se vam popolnoma posvetijo in pomagajo izbrati najboljše kolo za vas, glede na vaš stil vožnje in preference. Električna kolesa Liv – zmogljivost z dodatno močjo Liv e-kolesa združujejo geometrijo, prilagojeno ženskam, in napredno električno moč. Popolna so za vzpone, daljše ture ali mestno vožnjo – brez izgube nadzora ali udobja. Ponudba vseh E-koles Liv

Vsa ostala ženska kolesa Liv – naravno prilagojena ženskam

Cestna, gravel, gorska, treking ali mestna – Liv ponuja širok nabor modelov, ki združujejo zmogljivost, udobje in popolno prileganje. Na voljo so različne velikosti in konfiguracije za vsak slog vožnje. Celotna ponudba Liv koles

Katero žensko kolo Liv je pravo za vas?

Vsaka kolesarka je unikatna – zato vam v trgovinah Freestyle pomagamo poiskati popoln model glede na vaše želje in cilje. Obiščite nas v Ljubljani, Mariboru ali Slovenj Gradcu, kjer vam bodo naši svetovalci pomagali izbrati vaše sanjsko žensko kolo Liv. Kontakt trgovin

