Vsak se kdaj zbudi slabe volje oziroma, kot smo navajeni reči, vstane z levo nogo. Ali ste to kdaj pripisali čemu višjemu, morda datumu ali številkam, ki jih večkrat opazite? No, 12. december je po mnenju numerologov poseben dan. Število 12 v zaporedju, kot je danes, ima poseben pomen, število 2 pa je na sploh mojstrsko. Kaj to pomeni, kakšni občutki vas lahko danes prežemajo in kako se bo leto končalo?