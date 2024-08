Zakaj je Aleš Musar z zamudo razkril, da ima na računu v Nemčiji milijone?

Devetega avgusta letos objavljena bilanca za podjetje v Nemčiji. Več kot 19 mesecev po izteku leta. Zakaj? "Objavljena je v roku, skladnem z nemško regulativo," nam danes odgovarja Aleš Musar, ki je še pred predsedniško kampanjo Nataše Pirc Musar javno objavil svoje premoženje. Prihranki v bankah, finačne naložbe, rolls royce, najet peugot, četrtina hiše v Radomljah, hiša v Ljubljani in dve podjetji. Aulon s sedežem v Münchnu s knjigovodsko vrednostjo dobra dva milijona evrov. Bilanca za leto 2022, ki so jo pridobili na necenzurirano.si, zdaj razkriva precej več - pet milijonov in 40 tisoč evrov, če smo natančni.

Le nekaj dni po zaprisegi soproge je prodal svoj delež zemljišča v ljubljanskih Mostah za skoraj tri milijone, razkriva Necenzurirano, in da je denar prejel na račun podjetja Aulon, ki je imelo še konec leta 2021 na računu le 604 evre.

Musar danes zanika, da je zatajil solastništvo 24.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča, ki ga je skupaj z ostalimi lastniki pridobil z nakupom nekdanje tovarne gradbenih strojev SCT Strojegradnja. "V premoženjski kartici julija 2022 torej ni bila navedena tržna vrednost deleža v podjetju Aulon, ampak je v njej navedena knjigovodska vrednost iz zadnje razpoložljive bilance stanja."

In naprej, da Aulon nikoli ni imel v lasti nobene nepremičnine. Imel je v lasti manjšinski delež v slovenskem podjetju, ki je bilo med drugim lastnik zemljišča v Ljubljani. Posledično se seveda Aulon ni ukvarjal s prodajo nepremičnine.

Musarjeva podjetja so bila vroča tema že v predvolilnem boju, denimo solastništvo podjetja ST Hammer, registriranega v davčni oazi.

Musar se je za posel z zemljiščem dogovoril že spomladi 2022 - tako Necenzurirano - a da je z zaključkom počakal na izvolitev Nataše Pirc Musar, kar soporog danes zavrača kot povsem neresnične špekulacije in domneve. Trditev, da naj bi julija 2022 zamolčal sredstva, ki jih je podjetje prejelo decembra 2022, pa je absurdna.

Avtor članka Primož Cirman na to pravi, da lahko Musar "govori, kar želi", a je dejstvo, da ni navedel ne solastništva zemljištva, ne solastništva podjetja, ki je imelo v lasti to zemljišče. Ali - kot je ponazoril s primerom: "Recimo, da dobite teslo, avtomobil, vreden 60.000 evrov. Vi trdite, da je za vas vreden 1000 evrov in da mi, ki pravimo, da je vreden 60.000 evrov, zavajamo. No, potem pa vam uspe vozilo prodati za 60.000 evrov."

In dodaja: "Ključ besed gospoda Musarja je v razumevanju je v nabavni vrednosti oziroma načinu, kako je sploh dobil to zemljišče. Dobil ga je v fazi kariere, o kateri sedaj ne želi slišati ničesar, govorimo o tajkunski privatizaciji oziroma fazi sodelovanja pri skupini Activa Darka Horvata, kjer je bilo to zemljišče del nekakšne poravnave."

Meni tudi, da ne vemo zares, kakšno je premoženje soproga predsednice. "Vemo, da je gospod Musar v prejšnji karieri bil eden od zmagovalcev pidovske privatizacije, sodeloval je z Darkom Horvatom pri Activi. To je skupina, ki je obljubljala 1000 evrov za certifikat, na koncu pa je za njo ostalo od 100 do 200 milijonov dolgov do bank. Musar je s te ladje z nekaj partnerji izstopil že nekaj let prej. Sodeloval pa je tudi pri privatizacijah na območju nekdanje Jugoslavije. Koliko računov v tujini je v tem času imel, nismo nikoli izvedeli."

Vztraja tudi, da se je Musar s poslom odločil počakati, saj da je ključno, komu je zemljišče prodal. O tem se je pogovarjal s poslovneži, ki so imeli tesne stike z ruskim kapitalom, kar je bila v času kampanje velika težava, saj se je začela ruska agresija na Ukrajino, Evropa pa je stopila na stran Ukrajine. "Verjetno je vedel, da se za soproga bodoče predsednice ne spodobi, da je povezan z ljudmi, ki so povezani z ruskimi oligarhi."