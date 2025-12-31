Zakaj je Belo se pere na devetdeset tako dobro sprejet med gledalci?

Zgodil se je fenomen. Slovenski celovečerec Belo se pere na devetdeset je pometel z vso konkurenco. V dobrem mesecu dni si je celovečerec režiserja Marka Naberšnika, posnet po knjižni uspešnici pisateljice Bronje Žakelj, v slovenskih kinematografih ogledalo 72.000 gledalcev. Uspeh je osupel tudi ustvarjalce filma, ki bodo nove zlate role prejemali tudi v prihodnjem letu. V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost producent filma Aleš Pavlin.