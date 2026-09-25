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Smrt na Čopovi: zakaj je bil disciplinski postopek uveden šele po letu in pol?

Ljubljana, 25. 09. 2026 19.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Manca Turk
Posnetek policijske telesne kamere

Nekdanji generalni direktor policije Damjan Petrič je disciplinski postopek zoper šesterico policistov, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl Armin Đutović, uvedel šele slabo leto in pol po tragediji. Kako je to mogoče? Bivši šef policije Boštjan Lindav pravi, da so v takih primerih roki relativno kratki: disciplinski postopek mora biti uveden en mesec po seznanitvi z ugotovitvami oziroma dva meseca od storjene kršitve.

7. oktober 2025. Direktorat za policijo in druge varnostne naloge takratnega ministra Boštjana Poklukarja obvesti, kaj vse je šlo narobe v intervenciji na Čopovi, po kateri je umrl 37-letni Armin Đutović.

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Dan kasneje ta isti direktorat, ki posumi, da so policisti storili kaznivo dejanje, svoje ugotovitve pošlje še na specializirano državno tožilstvo.

Ali je takrat poročilo prejel tudi nekdanji šef policije Damjan Petrič, na Policiji danes niso potrdili. A dejstvo je, da je Petrič disciplinski postopek sprožil šele 14. aprila prihodnje leto, pa čeprav so roki za takšne ukrepe, pojasnjuje nekdanji direktor policije Boštjan Lindav, relativno kratki.

"Govorimo o enem mesecu po tem, ko je predstojnik seznanjen s kršitvijo oziroma dva meseca od storjene kršitve. Me pa čudi ta odločitev, glede na to, da je direktorat za policijo in druge varnostne naloge zelo jasno opredelil, da je šlo za prekoračitev," pravi.

"Tukaj se je treba malo vprašati po pameti. Jaz ne vem, a so oni to želeli namerno izvesti ali ne," pravi brat pokojnega Adel Đutović.

Direktorat je ugotovil, da se je kar 10 od 12 policistov, ki so bili na kraju, v letih 2023 in 2024 udeležilo usposabljanja iz prve pomoči. Večina zgolj dva meseca pred tragedijo, zato so nepravilnosti še toliko bolj problematične, je zapisal direktorat.

Resnosti situacije, še piše v poročilu, so se policisti pričeli zavedati šele po skoraj šestih minutah, ko so vendarle začeli z masažo srca, pa še to tako, da je bil Đutović še vedno vklenjen z rokami na hrbtu. Na lokaciji je bil tudi Kavalir, ki prevaža defibrilator, a nihče od policistov zanj ni prosil. Če bi s prvo pomočjo pričeli takoj, bi Đutovićevo smrt verjetno lahko preprečili, je ugotovil direktorat.

"Zelo, zelo lahko vlečete vzporednico s primerom Georgea Floyda iz Amerike. Zadeva je zelo, zelo, zelo podobna in predvsem me čudi neodzivnost tistih kolegov policistov, ki so stali tam in opazovali, ko so videli, da gredo stvari čez rob," še pravi Lindav.

Brat pokojnega pa: "Ne bomo zahtevali kazni samo za policiste, ampak se bomo lotili sistematično vseh, ki so bili vpleteni v to verigo."

Za odziv smo prosili tudi nekdanjega direktorja Damjana Petriča, a nam njegove izjave na Generalni policijski upravi danes niso mogli zagotoviti.

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