Zakaj je C-17 krožil nad Ljubljano in Obalo?

Aplikacija Flightradar24 prikazuje, da je letalo priletelo iz smeri Avstrije, naredilo krog jugozahodno od Ljubljane, se usmerilo proti slovenski Obali, zapustilo slovenski zračni prostor na severovzhodu ter nadaljevalo pot v madžarskem zračnem prostoru.

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, so se v sredo pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije usposabljali skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. "Smer in čas letenja sta bila določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke so delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali."

Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Slovenije v okviru Programa strateških zračnih zmogljivosti dvanajstih držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. C-17 je eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu, pilotirajo ga tudi piloti Slovenske vojske. Baza letala se nahaja na vojaškem letališču Pápa na Madžarskem.