Slovenija

Zakaj je C-17 krožil nad Ljubljano in Obalo?

Ljubljana, 02. 04. 2026 12.13 pred 26 dnevi 1 min branja 109

Avtor:
M.V.
Letalo C-17 Globemaster nad Slovenijo

Marsikoga je v sredo v Ljubljani in na slovenski obali presenetil nizek prelet transportnega letala C-17 Globemaster. Na Mors pojasnjujejo, da je šlo za usposabljanje pripadnikov kontrole zračnega prostora RS skupaj s posadko omenjenega letala.

Aplikacija Flightradar24 prikazuje, da je letalo priletelo iz smeri Avstrije, naredilo krog jugozahodno od Ljubljane, se usmerilo proti slovenski Obali, zapustilo slovenski zračni prostor na severovzhodu ter nadaljevalo pot v madžarskem zračnem prostoru.

FOTO: Flightradar24

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, so se v sredo pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije usposabljali skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. "Smer in čas letenja sta bila določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke so delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali."

Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Slovenije v okviru Programa strateških zračnih zmogljivosti dvanajstih držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. C-17 je eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu, pilotirajo ga tudi piloti Slovenske vojske. Baza letala se nahaja na vojaškem letališču Pápa na Madžarskem.

Preberi še Slovenski pilot reševal ljudi iz Kabula: To je stvar, ki je ne bom nikoli pozabil

16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije je enota Slovenske vojske, ki v sodelovanju z zavezniki neprekinjeno nadzira dogajanje v zračnem prostoru Republike Slovenije. Za zagotavljanje suverenega in učinkovitega delovanja so nujna stalna usposabljanja z enotami letalstva Slovenske vojske in zavezništva, ki se bodo izvajala tudi v prihodnje, so še dodali.

KOMENTARJI109

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mekenzi
02. 04. 2026 19.46
Škoda da ni odvrgel nekaj, na Vlado in parlament. 🥵🥷🇸🇮
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
02. 04. 2026 18.28
Za koliko časa so postali na trstenjakovi? Tudi če niso bo dova našla dokaze da bi lahko
Odgovori
-1
0 1
Minifa
02. 04. 2026 18.22
Tanja Fajon je spet nekaj LAPALA in so že tu..??Da ne bo kaj v Ljubljani VREZALO..?
Odgovori
+2
4 2
turkiz
02. 04. 2026 17.39
Zakaj Slovenija ne zapre svoj zračni prostor za vsa Ameriška letala. Sodelovala v Iraku ali ne..agresor je agresor neglede kje je in kdo je..
Odgovori
+2
5 3
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.45
meni kot popolnemu laiku se dozdeva, da vse skupaj ni tako enostavno.
Odgovori
+1
2 1
neodvisen
02. 04. 2026 16.44
Ko vidiiš, kaj vse tu brišejo, se res vprašaš po zdravi pameti in korupciji.
Odgovori
+7
8 1
PsihiatrijaMB
02. 04. 2026 16.41
Izrael je ponovno obiskal Janeza Ivana Janšo. Ljudje, kdo je sploh volil tega? A niste videli, kako trpinči ženo Urško, ki je povsem nebogljena hodila z njim okoli, na obrazu je imela bolečino.
Odgovori
-2
6 8
neodvisen
02. 04. 2026 16.45
Ti bi res potreboval strokovno pomoč!
Odgovori
+4
7 3
jablan
02. 04. 2026 17.08
janša jo ima pa mu ne pomaga
Odgovori
+0
3 3
Smuuki
02. 04. 2026 18.27
Tebe tudi muči bolečina. Huda bolečina. Se ti izmikajo tla pod nogami, te premaguje strah?
Odgovori
+0
1 1
neodvisen
02. 04. 2026 16.35
In nebi o tem prej obvestili ljudi, glede na situacijo v svetu?
Odgovori
+1
4 3
Matejv1983
02. 04. 2026 16.17
Se pravi da je goriva več kot dovolj, da se lahko drlinkamo sem in tja, pa še poceni je. A je eh sej ga državljani plačamo
Odgovori
+9
11 2
Bananistanec
02. 04. 2026 18.24
Ja ja pa ne le tistega ki ga rabimo za preživetje
Odgovori
-1
0 1
Stojadina-sportiva
02. 04. 2026 16.12
Še Nikica javi, da je na Trstrenjakovi pristal pa smo spet tam...
Odgovori
+0
7 7
Jous
02. 04. 2026 16.10
Zato ker ni smel čez Avstrijo in nekatere druge države!
Odgovori
+9
10 1
123soba
02. 04. 2026 16.06
Turizem smo ljudje....
Odgovori
+2
3 1
Badum Badum
02. 04. 2026 16.04
To je sedaj enako kot je bilo na začetku korone. Ljudje so govorili: ah, pa to je na Kitajskem, to ni pri nas. Prihaja kriza velikih razsežnosti in ljudje še vedno situacije ne jemljejo resno.
Odgovori
+6
9 3
PIKAPOLONICA1994
02. 04. 2026 16.01
Predatori....nagnat jih nazaj v prerijo...
Odgovori
-1
2 3
Slovener
02. 04. 2026 15.34
Posadka zavezniškega letala C-17 Globemaster pa je bila iz katere države ?
Odgovori
+11
13 2
CRF4
02. 04. 2026 16.11
Slovener: čisto možno da Slo.
Odgovori
-1
2 3
Minifa
02. 04. 2026 15.27
Odkar so IZRAELCI Goloba vzeli v roke..je bilo vse hujskanje zoper IZRAEL ustavljeno, absolutna tišina. predvsem pa TOŽBA..Strah je velik gospod..in usral se je Robert Golob..
Odgovori
+9
19 10
PIKAPOLONICA1994
02. 04. 2026 16.01
..spiš?
Odgovori
-2
0 2
torks11
02. 04. 2026 15.27
Se bo zgodilo da se kje najde kak protiletalski izstrelek iz skladišč bivše JLA. Me zanima ali bi tak dogodek presenetil posadko in bi neplanirano padla na kak travnik.
Odgovori
+9
11 2
oježeš
02. 04. 2026 18.51
Ni izstrelkov, so bili vsi prodani Hrvaški in BiH.
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 15.22
Upam da se vsi zavedate kako zlo težki časi so pred nami.
Odgovori
+2
13 11
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.18
Janšari spet pripravlja državni udar s pomočjo tujcev seveda
Odgovori
+10
18 8
Svarog
02. 04. 2026 15.49
Kdo je to? Prvič slišim
Odgovori
+2
3 1
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.17
To so pripeljal iz tujine vse volilce na zaslišanje k so narobe volil...
Odgovori
+9
13 4
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.15
Da ne pozabimo, da smo hlapci
Odgovori
+15
20 5
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 16.08
Brez zamere ampak Slovenci nismo hlapci. Če pa imaš težave s samopodobo in samozavestjo, pa obstajajo rešitve
Odgovori
-3
4 7
