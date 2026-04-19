Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zakaj je čiščenje avtomobila lahko tudi naložba

Ljubljana, 19. 04. 2026 15.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Urejen avtomobil je tudi zdrav avtomobil, foto: Matej Pavlič

Ste med tistimi, ki vsako soboto z užitkom čistite svoj avto doma ali v avtopralnici, ali med tistimi, ki pozabite, da mora tudi avto kdaj srečati tuš, ker ga tako ali tako slej ko prej spere dež? Obstajajo pa tudi ljudje, ki za čiščenje avtomobila plačajo tudi tisoč evrov. Kakšna je razlika med običajnim pranjem avtomobila in tem za tisočaka? Kako pravilno poskrbeti za vozilo po zimi, tako zunaj kot znotraj, da ostanemo zdravi in zadovoljni, tako mi kot naš jekleni konjiček, smo v pogovoru za Svet na Kanalu A povprašali človeka, ki je počitniško delo spremenil v posel in ki, kot pravi, tudi zaradi zadovoljujočega dela živi srečno življenje.

"Avtokozmetika je precej več kot le domače pranje avtomobila. Gre za natančen, večstopenjski proces čiščenja, obnove in zaščite vozila, pri katerem se posvetim vsaki podrobnosti – od globinskega čiščenja notranjosti do korekcije laka in nanosa zaščitnih premazov," pravi Matej Pavlič, strokovnjak za avtokozmetiko in podjetnik, ki iz povsem običajnih vozil ustvarja bleščeče primerke, vredne občudovanja. Njegova strast so brezhibno urejeni avtomobili, za kar so lastniki pripravljeni odšteti tudi 1000 evrov, in med njimi so celo tisti s povsem novimi avtomobili.

"Nov avto ni nujno popoln. Lak ima pogosto že mikropraske in nepravilnosti, ki jih s profesionalnim poliranjem odpravimo in zaščitimo," pojasnjuje Matej, ki se zna z avtomobilom ukvarjati tudi več dni.

Skozi njegovo delavnico so šli že številni zanimivi avtomobili, tudi prestižni in redki modeli, a z njimi pride tudi odgovornost. Posebno poglavje je tudi priprava avtomobila za tekmovanja, kjer so standardi še bistveno višji kot pri običajnem poliranju. Tam šteje popolnost. Vsak detajl mora biti brezhiben.

Njegova pot se je začela precej preprosto – s pranjem avtomobilov za družino in sosede. Že takrat ga je delo veselilo, kmalu pa je začel opažati, kaj bi se dalo izboljšati. Čeprav ni končal srednje šole, je živ dokaz, da lahko strast, radovednost in delavnost vodijo do uspeha. Znanje je pridobival sam, z izkušnjami, opazovanjem in nenehnim učenjem. Danes dela veliko, a poudarja, da brez tega v podjetništvu ne gre.

In kakšen je njegov avto? "Ni vedno popoln," prizna v smehu, a doda, da je osnova urejenega vozila redno vzdrževanje. Ključni so pravilno pranje, zaščita laka in skrb za notranjost. Kako poskrbeti za avto po zimskem obdobju in ga pripraviti na toplejše mesece, s kakšnimi nenavadnimi spodrsljaji vse prihajajo ljudje k njemu po pomoč, od politega mleka do popackanih avtov z barvo ali opraskanih avtomobilov, ki jih želijo skriti pred partnerji ali službo, pa v pogovoru oddaje Svet na kanalu A.

avtokozmetika avtomobilizem avto nega avtomobila

Mlečna banka v Sloveniji rešuje najranljivejše novorojenčke

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
okusno
Portal
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641