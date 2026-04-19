Zakaj je čiščenje avtomobila lahko tudi naložba

" Avtokozmetika je precej več kot le domače pranje avtomobila. Gre za natančen, večstopenjski proces čiščenja, obnove in zaščite vozila, pri katerem se posvetim vsaki podrobnosti – od globinskega čiščenja notranjosti do korekcije laka in nanosa zaščitnih premazov," pravi Matej Pavlič , strokovnjak za avtokozmetiko in podjetnik, ki iz povsem običajnih vozil ustvarja bleščeče primerke, vredne občudovanja. Njegova strast so brezhibno urejeni avtomobili, za kar so lastniki pripravljeni odšteti tudi 1000 evrov, in med njimi so celo tisti s povsem novimi avtomobili.

"Nov avto ni nujno popoln. Lak ima pogosto že mikropraske in nepravilnosti, ki jih s profesionalnim poliranjem odpravimo in zaščitimo," pojasnjuje Matej, ki se zna z avtomobilom ukvarjati tudi več dni.

Skozi njegovo delavnico so šli že številni zanimivi avtomobili, tudi prestižni in redki modeli, a z njimi pride tudi odgovornost. Posebno poglavje je tudi priprava avtomobila za tekmovanja, kjer so standardi še bistveno višji kot pri običajnem poliranju. Tam šteje popolnost. Vsak detajl mora biti brezhiben.

Njegova pot se je začela precej preprosto – s pranjem avtomobilov za družino in sosede. Že takrat ga je delo veselilo, kmalu pa je začel opažati, kaj bi se dalo izboljšati. Čeprav ni končal srednje šole, je živ dokaz, da lahko strast, radovednost in delavnost vodijo do uspeha. Znanje je pridobival sam, z izkušnjami, opazovanjem in nenehnim učenjem. Danes dela veliko, a poudarja, da brez tega v podjetništvu ne gre.