Zakaj je Dars potreboval več kot 12 ur za odstranitev prevrnjenega tovornjaka?

V četrtek ob 5.43 je na odseku štajerske avtoceste med Blagovico in predorom Podmilj v smeri Maribora osebno vozilo znamke BMW z romunskimi registrskimi označbami trčilo v levo varnostno ograjo ter obstalo na cestišču. Tovorno vozilo s slovaškimi registrskimi označbami se je pri izogibanju trčenju z osebnim vozilom prevrnilo, trčilo v desno varnostno ograjo in se premaknilo na bok.

Dars je, kot so zapisali, kmalu po nesreči obvestil vse službe sistema za zaščito in reševanje, začel z obveščanjem voznikov in naročil pogodbenega izvajalca avtovleke za odstranitev obeh vozil. Ko so gasilci in policisti izvedli vse nujne postopke za zavarovanje kraja nesreče, se je Dars lotil reševanja ujetih vozil v zapori.