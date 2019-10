Zakaj je fermentacija eden največjih kulinaričnih hitov?

Fermentiranje je starodaven proces shranjevanja sestavin, ki so ga vrhunski svetovni “chefi" popeljali na novo raven. Gre za proces, v katerem mikroorganizmi, kot so bakterije, kvasovke in plesni presnavljajo hrano v osnovne gradnike. Kvasovke in bakterije so prisotne vse naokoli nas, zato se fermentacija v naravi nenehno dogaja. V kuhinji te procese nadzorujemo predvsem za izboljšanje okusa in lažjo prebavljivost jedi, pa tudi za spravljanje prihrankov za dolgo zimo. Vrhunski chefi širom sveta so fermentacijo popeljali v različne smeri – od fermentiranja sadja, mesa, gob, peke kruha … Rene Redzepi fermentira kobilice, Bine Volčič češnjeve paradižnike, v Kuchi pravijo, da so bakterije njihov glavni adut … Vsekakor pa lahko enostavne stvari, kot so zelje, repa, kumarice … pripravimo v čisto vsaki kuhinji.

Fermentacija FOTO: PR/Arhiv ponudnika Kako fermentirajo v Nomi? Ponovno odkrivanje fermentacije se je začelo pred približno desetimi leti v trenutku, ko je Reneja Redzepija obiskal nabiralec s fermentiranimi čemaževimi popki. Takrat so le nejeverno strmeli v »starano« zelenjavo. O procesih laktofermentacije še niso vedeli veliko. Eden izmed njegovih kuharjev je potem solil kosmulje, jih shranil v vakumsko zaprto plastično vrečko in nanje pozabil celo leto. Ko je Rene poskusil fermentirani sadež svojega otroštva, ga je nenavaden okus popolnoma prevzel. V knjigi »The Noma Guide To Fermentation« je zapisal, da je bil šokiran. In tako je fermentacija počasi osvojila tudi druge vrhunske chefe, čeprav je zgodovinsko prevladovala na azijskem področju. Več o fermentaciji v najboljših restavracijah sveta najdete tu. Bine Volčič s fermentacijo do nove dimenzije okusov Danes dodajajo v Nomi fermentirane sestavine skoraj v vsako jed, saj so hvaležen most za povezovanje sestavin v celovito jed. Tudi Bine Volčič uporablja fermentacijo zato, ker da jedem novo, drugačno dimenzijo okusa. Fermentira posamezne sestavine jedi, kot so npr. gomolj zelene, češnjev paradižnik, šparglje, kislo mleko, koprive … Njegov intervju si lahko preberete tukaj. Fermentacija FOTO: PR/Arhiv ponudnika In kako pripravite kimči? Kako lahko doma pripravimo priljubljeno korejsko fermentirano zelje, imenovano kimči, pa kombučo, ki ji nekateri pravijo tudi eliksir življenja? Na tej povezavi najdete tudi recept za tempeh, kolač iz soje in plesni Rhizopus, ki vsebuje vse esencialne aminokisline. Pri fermentiranju doma je dobro, da se držimo receptur, ki nam zagotavljajo, da bo končni izdelek varen. Nevarne bakterije npr. težko živijo v 5-odstotni slanici ali pH-ju, nižjem od 4,6. Potrebovali bomo torej pH-meter, pa velik steklen kozarec, plastične vrečke, napolnjene z vodo, ki bodo preprečile, da bi zelenjava prišla v stik kisikom … Več o domači proizvodnji. Fermentacija FOTO: PR/Arhiv ponudnika - Ker fermentacijski proces razgradi kompleksnejše sestavine v osnovne gradnike, pomembne za delovanje našega organizma, bomo takšno hrano lažje prebavili. - Prebavni sistem iz takšne hrane enostavneje absorbira vitamine, minerale in aminokisline. - Pri fermentaciji imajo pomembno vlogo mlečnokislinske bakterije ali probiotiki, ki v našem črevesju ter urološkem in genitalnem sistemu tekmujejo z njihovimi patogenimi sorodniki. Probiotiki izboljšujejo prebavo, skrbijo za ravnovesje v črevesju in skrbijo za boljši imunski sistem. - Bakterije iz črevesja s pomočjo živčnih prenašalcev vplivajo na miselne procese, čustvovanje, razpoloženje, motoriko … in splošno duševno stanje človeka.

