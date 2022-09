Zakaj je Gorbačov Slovenijo označil za 'izložbeno okno socializma'

S prvo je med drugim odpravil cenzuro in ljudem prvič po nastanku Sovjetske zveze dal možnost, da javno izrazijo svoje mnenje, kar je posledično pomenilo "eksplozijo" novih knjig. Druga pa je bila gospodarska reforma, ki pa je bila neuspešna in je še poslabšala življenjski standard, zaradi česar je postal Gorbačov med ljudmi v Sovjetski zvezi zelo nepriljubljen.

V Rusiji je danes zadnje slovo od Mihaila Sergejeviča Gorbačova , ki je bil zadnji voditelj Sovjetske zveze. Bil je najpomembnejši sovjetski politik od marca 1985, ko je nasledil Konstantina Černenka na mestu generalnega sekretarja Komunistične partije Sovjetske zveze, do njenega razpada leta 1991. Kmalu po nastopu funkcije generalnega sekretarja je zagnal več reform. Med njimi sta bili najpomembnejši "glasnost" (odprtost) in "perestrojka" (prestrukturiranje gospodarstva).

Obisk je trajal kar pet dni, kar je bil njegov najdaljši obisk v tujini do takrat. Najprej je obiskal Beograd, nato pa je 16. marca pripotoval v Slovenijo, kjer je obiskal Ljubljano in Brdo pri Kranju, obisk pa je zaključil v Dubrovniku.

Namen obiska je bil podpis dogovora o dolgoročnem gospodarskem sodelovanju med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, ki bi veljal do leta 2000. Najbolj ga je impresionirala Slovenija, ki je v tistem času beležila okoli 5000 dolarjev BDP po prebivalcu, zato si jo je želel pobliže ogledati.

Priprave na obisk enega izmed najpomembnejših svetovnih politikov v tistem času so v Ljubljani vzeli zelo resno. Pred njegovim prihodom naj bi milica začasno priprla večino ljubljanskih brezdomcev in celo izvedla racijo v študentskih domovih, saj so se pojavljale informacije, da se pripravljajo protesti. Vedeli so namreč, da bodo oči svetovne javnosti uprte v Ljubljano in Slovenijo, ki se je v tistem času že zelo odpirala proti Zahodu.

Takratni generalni direktor Iskre Franc Šifkovič je Gorbačovu pojasnil, kako perestrojka vpliva tudi na njihovo poslovanje. "Perestrojka v Sovjetski zvezi je povzročila določene težave pri poslovanju s Sovjetsko zvezo," mu je povedal po poročanju The New York Timesa. Na to naj bi mu Gorbačov odgovoril: "No, potem se prestrukturirajte."

A slovenska podjetja so že takrat veliko poslovala z zahodnimi državami, predvsem sosednjima Italijo in Avstrijo. Kučan naj bi po poročanju The New York Timesa Gorbačovu pojasnil, da je slovenski izvoz znašal 2,5 milijard dolarjev in da je od tega kar 2,1 milijarde dolarjev na račun poslovanja z zahodnimi državami.

Slovenski politični vrh mu je razkazal tudi zasebno kmetijo v bližini Radovljice, s čimer so skušali demonstrirati, kako je lahko urejeno kmetijstvo.

Gorbačov se je v Ljubljani povzpel tudi na teraso Ljubljanske banke, od koder si je ogledal panoramo mesta. Na Trgu republike pa ga je pričakalo veliko ljudi, s katerimi si je sovjetski voditelj izmenjal tudi nekaj besed.