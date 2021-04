Zakaj je igra golfa primerna za vse

CUBO golf igrišče je bilo v preteklosti že večkrat uvrščeno na sezname najlepših igrišč v regiji. Ko se odpravite v Smlednik doživite nekaj izjemnega, golf zelenice se raztezajo v vse smeri kamor seže pogled, lesena klubska hiša z restavracijo in prireditvenimi dvoranami pa daje toplino in prostor za umik iz mestnega vrveža. Tako se v CUBU dobro počutijo tudi tisti, ki jih golf ne zanima, a jih pritegne dobra kulinarika in prijetna družba.

Golf je igra za vse

Ko se iz prijetne terase restavracije, odpravimo na golf zelenico, opazimo veliko nasmejanih obrazov, ki z vso vnemo udrihajo po žogicah, z željo po doseganju odličnih rezultatov. Med igralci opazimo tako dame kot gospode različnih starostnih skupin. In tukaj razbijemo prvi mit, da golf igrajo samo starejši. Nikakor, golf je primeren za vse starostne skupine, za ženske in moške, ki si želijo sprostitve v naravi. Hkrati pa je igra zelo dinamična in mimogrede boste prehodili 10 kilometrov in tako boste iz igre v igro bolje kondicijsko pripravljeni. Natančnost, ki jo zahteva sleherni udarec, pa bo izostril vašo koncentracijo tudi v vsakdanjem življenju, nam zaupa Repovž, ki tudi sam rad zavithi golf palico.

Ali je golf drag šport?

Predvsem zaradi izvora golfa, ki je bil namenjen sprva višjim slojem družbe, se je ustvarila ideja, da je golf igra bogatašev. A od 15. stoletja do danes se je spremenilo mnogo stvari na tem področju in tako se je tudi golf močno preoblikoval ter prilagodil sodobni družbi. Tako kot vsi ostali športi tudi golf zahteva nekaj opreme in oblačila, ki jih nosimo na igrišču. A preden ste prepričani, da se boste na igrišče podali večkrat in golf igrali redno, vam CUBO igrišče zagotovi brezplačno izposojo palic in ostale potrebne opreme, da lahko preizkusite ali vam igra ustreza. Za začetnike so pripravili tudi posebne ugodnosti in pakete, ki so cenovno dosegljivi in glede na čas, ki ga preživite na igrišču, popolnoma primerljivi z ostalimi športi in najemi dvoran ali igrišč. Za tiste, ki se na zelenice podajate redno pa so na voljo letna članstva, kjer je količina igre neomejena, vključujejo pa tudi možnost porabe določenega zneska letne karte v restavraciji in baru.