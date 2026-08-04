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Slovenija

Zakaj je javnost za nesrečo predsednice izvedela z 18-urno zamudo?

Ljubljana, 04. 08. 2026 06.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 200

Avtor:
24UR ZVEČER
Nataša Pirc Musar

Ali to, da državljanke in državljani hitro izvemo, ali je predsednica države doživela prometno nesrečo, res ni v javnem interesu? Tako so zapisali v uradu predsednice države Nataše Pirc Musar, ki se je glede nesreče oglasil šele tretji dan po njej. Prve uradne informacije je kmalu za tem posredovala tudi policija. Ugotovili so, da 52-letni policist, ki je vozil predsednico in njeno sopotnico, ki je utrpela hujše poškodbe, s kombijem ni upošteval varnostne razdalje. Zato ga sumijo povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Javnost je šele 18 ur od nesreče izvedela, da je imela predsednica države Nataša Pirc Musar nesrečo. Na prvi uradni podatek o vzrokih nesreče smo čakali tri dni. Je to normalno za današnji čas? To je predvsem čudno, je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta, saj ima javnost pravico izvedeti, kaj se dogaja z najvišjim predstavnikom države, je prepričan. "Na drugi strani pa je lahko problem, če pridejo v javnost informacije, ki niso celovite in podkrepljene z določenimi podatki in se na to vedno nalepijo govorice ali vprašanja, in to ni dobro, kar se tiče komunikacijskega dela."

Preberi še Po nesreči predsednice: policista sumijo malomarne vožnje

Vzrok nesreče je bil neupoštevanje varnostne razdalje s strani voznika. A tukaj je treba opozoriti na več stvari, pa je prepričan sogovornik. "Prvič, da je bil to najbolj obremenjen vikend na slovenskih cestah. Vse institucije smo skozi medije na to opozarjale in reči, da je neko obdobje dodatnih dvajset minut dovolj v tako zgoščenem prometu, mislim, da ni relevantno," je bil jasen. Kot drugo je poudaril, da vsak, ki kakorkoli pozna metodiko in tehniko varovanja oseb, ve, da se varnostni konvoji vozijo izredno skupaj – ravno zato, da se druga vozila ne vključujejo v neko varnostno verigo. "In zdaj očitati vozniku, da je vozil s premajhno varnostno razdaljo, je skrajno čudno," je dejal. Še posebej pa je poudaril, da poškodbe članov, ki so sedeli v vozilu, kažejo na to, da morda predsednica in sopotnica nista bili pripeti. "Kajti pri naletu dveh vozil so tako hude poškodbe zagotovo vprašanje, na katero bo sama preiskava prinesla odgovor," je povedal.

Nazadnje pa je opozoril še na problematično utrujenost manjšega števila varnostnikov, ki delajo v več izmenah. "Seveda se lahko vprašamo, kako pogosto se ti varnostniki usposabljajo. In tako kot pri vseh ljudeh ob tako visoki vročini je seveda tudi koncentracija, sploh pri osebah, ki so lahko mogoče utrujene, slabša," je še dejal.

Kako je pogovor potekal v nadaljevanju, si poglejte v zgornjem videoposnetku!

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periot22
04. 08. 2026 19.18
18 ur so razmišljali kako bi lagali ljudem!
Odgovori
+1
1 0
natas999
04. 08. 2026 18.50
ker so iskali izgovore
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel77
04. 08. 2026 17.05
Ne bom udrihal po nikomur ampak, če je šlo kot se govori za privat vožnjo na državne stroške bi bilo prav, da predsednica to širši javnosti pač pojasni.
Odgovori
0 0
ROMELS
04. 08. 2026 18.54
.........kot, da bi tat pojasnjeval javnosti, zakaj je kradel.........? Naši politiki, vsi po vrsti, se obnašajo kot, da so nedotakljivi in se vedejo vzvišeno napram narodu.
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+1
1 0
zibertmi
04. 08. 2026 16.35
na spletu kroži nekaj šokantnega.če predsednica ne bo mogla opravljat dela zaradi bolniške,jo zamenja predsednik državnega zbora,a je to hec ali smo res zašli v neko ustanovo
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+2
4 2
biggie33
04. 08. 2026 16.46
Odlične novice, Stevanović je pravi gospod..
Odgovori
+4
5 1
zibertmi
04. 08. 2026 20.29
tko kot ti a ne
Odgovori
0 0
txoxnxy
04. 08. 2026 16.33
Vsak dan kakšna nova informacija , dogovorite se že kako boste lagali , da bo škoda čim manjša . Poleg NPM naj bi bile še dve sopotnici na zadnjem sedežu , ena nepoškodovana , druga huje . A je mogoče švercala migrantki , ti so ponavadi brez imena , za prav denar pa lahko pri njej pričakujete vse .
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+2
3 1
sc0rpion
04. 08. 2026 16.13
Tako majhna država smo, imamo pa zelo potrošno predsednico glede na to kakšno odgovornost ima.
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+4
5 1
Klovni...
04. 08. 2026 15.58
Izgleda da je Nataša turistična vodička, ne pa predsednica Slovenije. Vedno so jo polna usta ko nas tretira kot neke norčke, nas kara in pametuje za vsako trivialno stvar, zdaj pa je utihnila. Nekaj mora biti zelo, zelo narobe....
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+8
9 1
plejadanka
04. 08. 2026 15.58
Ce ze vse narod "pozlati" ji kupimo se kaksen spodoben "gvant" in cevlje(objavljena fotka)...M.ater,se Merkelca je boljs' zagledala
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+3
4 1
Aijn Prenn
04. 08. 2026 15.53
Menim, da smo slovenski volivci v zadnjem času naredili kar nekaj napak.
Odgovori
+5
6 1
Tetrapan89
04. 08. 2026 15.37
Ta vozila z spremstvi vedno vozijo napadalno, brezobzirno arogantno in jim je vseeno za varnost ostalih udeležencev v prometu.
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+3
3 0
Sanchez Robi
04. 08. 2026 15.41
Res je.
Odgovori
+2
2 0
piu
04. 08. 2026 15.29
Zakaj ona tega ne komentira?.....
Odgovori
+10
10 0
Bonaventura
04. 08. 2026 15.20
izkoriščanje države za privat posle....Balkan biznis...
Odgovori
+9
11 2
jonasz
04. 08. 2026 15.16
Ker se krimi-lopovki njej in možu žvižga za ljudi, ona na račun funkcije predsednice lepo fensi vozi svojo družbo naokoli pod policijsko zaščito uživajo džabe na naš račun... kot je to že vedno počela na vseh svojih funkcijah od dir Unicefa do inform pooblaščenke itd... !
Odgovori
+9
9 0
libido
04. 08. 2026 15.11
A na nori tv, demokraciji, domovini...nič za komentirat?, vsi tukaj?...vsi na broju?...
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-5
2 7
zmago56
04. 08. 2026 15.20
Zelo pohvalno, da bereš tudi nelevičarske komentarje, pa magari po službeni dolžnosti.
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
04. 08. 2026 15.05
Ker je pač naša
Odgovori
+2
3 1
zmago56
04. 08. 2026 15.04
Kaj pa v drugem avtu, je bil v njem poleg šoferja morda še kak Natašin prijatelj? Predsednikin turizem lavfa na polno.
Odgovori
+10
10 0
anze89
04. 08. 2026 15.03
Ma, z vsem dolžnim spoštovanjem, tudi jaz sem javnost, in mene osebno to sploh ne zanima. Razumem da v medijih je to dobra branost takih člankov, ampak zdi se mi skoraj perverzno, da okoli ljudi tvorimo takšne kulte osebnosti. Kot da je gre za Kim Jong Una, da zdaj mora narod moliti bogovom za zdravje velike vodje, predsednice države. Glede policista pa, verjetno je ta človek vso svojo kariero delal za mizerno plačo, ne vem, zdaj pa še ga hočejo ovaditi. Na cesti so itak vedno riziki, še posebej s takšno zanič infrastrukturo, kot jo imamo mi.
Odgovori
+0
4 4
Burtonnn
04. 08. 2026 14.55
"Kdaj se bo izvedelo, kaj je "pičilo" nesrečniki pri Kranju na delu?"
Odgovori
+3
4 1
Burtonnn
04. 08. 2026 14.53
Bodimo veseli,da smo sploh izvedeli. Stari "časi" so še v veljavi!
Odgovori
+6
6 0
Banion
04. 08. 2026 14.53
če pomislim kdo zamenja predsednico v času bolniške odsotnosti mi gredo lasje pokonci. Četudi samo za en dan ne bi pustil clade nekomu ki ni slovenec, čeprav se nam lahko zgodi tudi to glede na to kako smo popustljivi in ustrežljivi do tujcev
Odgovori
+0
4 4
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