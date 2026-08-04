Zakaj je javnost za nesrečo predsednice izvedela z 18-urno zamudo?

Javnost je šele 18 ur od nesreče izvedela, da je imela predsednica države Nataša Pirc Musar nesrečo. Na prvi uradni podatek o vzrokih nesreče smo čakali tri dni. Je to normalno za današnji čas? To je predvsem čudno, je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta , saj ima javnost pravico izvedeti, kaj se dogaja z najvišjim predstavnikom države, je prepričan. "Na drugi strani pa je lahko problem, če pridejo v javnost informacije, ki niso celovite in podkrepljene z določenimi podatki in se na to vedno nalepijo govorice ali vprašanja, in to ni dobro, kar se tiče komunikacijskega dela."

Vzrok nesreče je bil neupoštevanje varnostne razdalje s strani voznika. A tukaj je treba opozoriti na več stvari, pa je prepričan sogovornik. "Prvič, da je bil to najbolj obremenjen vikend na slovenskih cestah. Vse institucije smo skozi medije na to opozarjale in reči, da je neko obdobje dodatnih dvajset minut dovolj v tako zgoščenem prometu, mislim, da ni relevantno," je bil jasen. Kot drugo je poudaril, da vsak, ki kakorkoli pozna metodiko in tehniko varovanja oseb, ve, da se varnostni konvoji vozijo izredno skupaj – ravno zato, da se druga vozila ne vključujejo v neko varnostno verigo. "In zdaj očitati vozniku, da je vozil s premajhno varnostno razdaljo, je skrajno čudno," je dejal. Še posebej pa je poudaril, da poškodbe članov, ki so sedeli v vozilu, kažejo na to, da morda predsednica in sopotnica nista bili pripeti. "Kajti pri naletu dveh vozil so tako hude poškodbe zagotovo vprašanje, na katero bo sama preiskava prinesla odgovor," je povedal.

Nazadnje pa je opozoril še na problematično utrujenost manjšega števila varnostnikov, ki delajo v več izmenah. "Seveda se lahko vprašamo, kako pogosto se ti varnostniki usposabljajo. In tako kot pri vseh ljudeh ob tako visoki vročini je seveda tudi koncentracija, sploh pri osebah, ki so lahko mogoče utrujene, slabša," je še dejal.