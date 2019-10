Zakaj je jugozahodnik jeseni tako pogost?

Jugozahodnik nam že več kot en teden prinaša za ta čas visoke temperature in za zdaj ne kaže, da se bo kmalu poslovil. Ste se že kdaj vprašali, zakaj je jugozahodna smer vetra jeseni tako pogosta? Odgovor se skriva v spremenjeni legi polarne fronte.

Z izrazom polarna fronta označujemo ločnico med hladnejšo polarno in občutno toplejšo zračno maso. Ta meja, ki se poleti nahaja v bližini severnega tečajnika, jeseni zaradi vse večje zaloge hladnega zraka postane bolj valovita in se začne spuščati proti jugu. V primeru, da se hladen zrak spusti nad naše kraje, smo oktobra že lahko deležni sneženja do nižin. To se je nazadnje zgodilo leta 2012, ko je sneg pobelil večji del države, podobno je bilo tudi eno leto pred tem.

Polarna fronta jeseni postane bolj valovita in se začne spuščati proti jugu. FOTO: POP TV

Lahko pa se zgodi, da se glavnina hladnega zraka usmeri zahodneje od naših krajev in tam vztraja dalj časa. Takrat nad nami zapiha okrepljen jugozahodni veter, ki nam iz še vedno toplega morja poleg visokih temperatur prinaša tudi ogromne količine vlage.

Iz toplega morja izhlapevajo ogromne količine vlage. FOTO: POP TV

Ko topel in vlažen zrak trči ob prve gorske pregrade, se je prisiljen dvigniti. Ob tem se ohlaja in ker hladen zrak lahko vase sprejme manj vlage kot toplejši, se odvečna vlaga začne kondenzirati v drobne kapljice. Tako nastanejo oblaki in padavine. Kako daleč v notranjost države bo segla oblačnost, je odvisno od debeline plasti vlažnega zraka. V primeru, da je ta plast plitva, bo oblačnost prekrila le Primorsko in Notranjsko, če pa je debelejša, se bo razširila tudi nad osrednjo Slovenijo.

Ko topel in vlažen jugozahodni veter naleti na gorsko pregrado, pride do dviga, kar povzroči nastanek oblakov in padavin. FOTO: POP TV

Na drugi strani hriba je situacija ravno obratna. Zrak se spušča v dolino, segreva in suši, kar je podobno kot pri polnjenju zračnice. Temu vetru, ki se spušča s hribov, pravimo fen. Zaradi pogostega jugozahodnika so jeseni na Štajerskem in v Prekmurju, pogosto pa tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju bolj sončne in toplejše od tistih v preostalem delu države.

Ob spuščanju na zavetrno stran gorske pregrade se zrak osuši in še dodatno ogreje. FOTO: POP TV

Ravno zaradi valovanja polarne fronte se jeseni lahko vreme hitro spreminja. Visoke temperature lahko dobesedno čez noč zamenjajo oblaki in sneg. Eno izmed izrazitejših ohladitev smo imeli v oktobru 2011. Ob jugozahodnem vetru je bil začetek meseca tega leta še poletno topel s temperaturami nad 25 stopinj Celzija, sedmega oktobra pa je sledila močna ohladitev. Meja sneženja se je spustila pod 1000, ponekod celo pod 500 metrov nadmorske višine. Ob 14. uri je bilo v primerjavi s preteklim dnevom za kar 20 stopinj Celzija hladneje. V tem letu je ponekod snežilo še 20. oktobra, v prvih dneh novembra pa je sledila nova občutna otoplitev, ki je nekaterim krajem spet prinesla temperature nad 20 stopinj Celzija. Precej pogosteje kot s snegom se jeseni soočamo z obilnimi padavinami in poplavami. Do njih pride, ko hladen polarni zrak doseže zahodno Sredozemlje, kar povzroči nastanek ciklona in padavin. Naši kraji ravno ob sredozemskih ciklonih prejmejo največje količine dežja. Kako bo v prihodnjih dneh? Za toplo vreme v zadnjih dneh skrbi jugozahodnik, ki je posledica vrtenja obsežnega ciklona s središčem v bližini Britanskega otočja. S tem vetrom nad naše kraje doteka topel in vlažen zrak iznad zahodnega Sredozemlja, kar več oblakov in kakšno kapljo dežja prinaša zahodni, več sonca in višje temperature pa vzhodni Sloveniji.

Jugozahodni veter, ki piha v zadnjih dneh, je posledica globokega ciklona s središčem v bližini Britanskega otočja. FOTO: POP TV

V prihodnjih dneh bo omenjeni ciklon počasi slabel, iznad severnega Atlantika pa se bo nad Iberski polotok in severozahodno Afriko spustila obsežna zaloga hladnega zraka, ki bo tukaj povzročila nastanek novega ciklona. Posledično se bo veter nad našimi kraji z jugozahodne počasi obračal na južno smer, zato nas bo na začetku prihodnjega tedna dosegla še toplejša in bolj suha zračna masa iznad severne Afrike. V ponedeljek in torek bomo tako lokalno lahko celo presegli 25 stopinj Celzija, kar je v drugi polovici oktobra prava redkost.