Policija ugotavlja, zakaj je kabina z dvema osebama obvisela v zraku

Novogoriški policisti so bili o nezgodi na krožni kabinski žičnici Kanin obveščeni v torek malo po 14. uri. Kot so pojasnili, se je z vodil snela jeklenica, gondolska kabina z dvema zaposlenima, ki sta na smučišču opravljala vzdrževalna dela, pa je obvisela v zraku. Gasilci, gorski reševalci in policist gorske policijske enote so ju rešili, v nesreči pa ni bil nihče poškodovan. Vzrok še ni znan, Policija bo s preiskavo zdaj ugotavljala, ali je šlo za uradno pregonljivo kaznivo dejanje.

Novogorški policisti so danes posredovali več informacij o torkovi nezgodi na Kaninu. Kot so zapisali, je v torek ob 14.21 Regijski center za obveščanje Policijo obvestil o nesreči na krožni kabinski žičnici Kanin, kjer se je med postajama A in B pri stebru številka 4 snela jeklenica z vodil, gondolska kabina z dvema zaposlenima pa je obvisela v zraku.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Bovec, gorski reševalci GRS Bovec in policist gorske policijske enote PU Nova Gorica, ki so oba delavca, ki sta se peljala iz postaje A proti postaji B, rešili s pomočjo vrvne tehnike. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policija je o varnostnem dogodku obvestila tudi pristojne pravosodne organe – preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter pristojno inšpekcijsko službo (inšpektorat za žičnice). Kriminalisti in policisti zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, in opravljajo nujna preiskovalna dejanja. "Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo s preiskavo in ugotavljajo, ali gre v navedenem varnostnem dogodku za uradno pregonljivo kaznivo dejanje," so še dodali.

Kanin