Zakaj je lahko pokanje petard za živali še nevarnejše kot za ljudi?

Nekaj kratkih trenutkov veselja za vas - za druge predolgi mučni trenutki šoka in trpljenja. Uporaba pirotehnike je sicer dovoljena do 1. januarja, a več 60.000 Slovencev se je s peticijo že zavzelo za popolno prepoved, ki ji sledijo tudi nekateri trgovci. Po vsej Sloveniji pa medtem tako društva kot zavetišča za živali Slovence pozivajo: pomislite predvsem na živali, preden prižgete raketo. Ali še bolje: "Namesto rakete kupi brikete!" pa pozivajo mlada dekleta iz ljubljane, ki so sprožile osvečevalno akcijo.

Svoj glas pa so živalim posodila tudi dekleta, ki so v začetku meseca začela svojo odmevno akcijo. V ljubljanskem društvu za zaščito živali ob tem dodajajo: "Za 50 evrov lahko kupite ognjemet, ki bo trajal 65 sekund. Lahko pa se za isti denar odpravite na romantično večerjo v dvoje ali nahranite 200 prostoživečih mačk."

A treba je misliti tudi na druge živali. Od tistih v hlevu, do tistih, ki živijo v naravi. K sreči Bled ni edino mesto, kjer bo 31. decembra bolj prijazno tudi za ptice. "Živali so nam glavna skrb, svet ni samo za ljudi," pravi blejski župan Janez Fajfar in dodaja, da jim vsak evro pride prav in bi bila tako velika škoda, da bi deset tisočakov 'pognali v zrak'.

Tudi Lumpijeva lastnika se silvestra ne veselita. "Poskušava z glasbo ... Še šest muc imava in za živali je to obupno grozno," razlaga Lumpijev lastnik Mitja Bizjak . Za nekatere do te mere, da ni druge rešitve kot pomirjevala. Selanova ob tem svetuje, da lastniki pred tem obiščejo veterinarja in se pogovorijo o tem, kaj uporabiti.

Popolno prepoved pirothenike v peticji Tomaža Gorca je podprlo že več kot 60.000 Slovencev, prodajo takšnih izdelkov pa so v celoti s polic umaknili tudi nekateri trgovc. "Nenazadnje smo prišli v stik z realnostjo - torej, da pirotehnika pomeni za naše živali, pa tudi za otroke in starejše velik stres med prazniki," pravi Tina Cipot iz Lidla. Tudi veterinarji iz prve roke povedo ne le o prestrašnih varovancih ampak celo o poškodovanih. "Mucku je nogo razmrcvarilo in smo mu jo morali amputirati," pripoveduje veterinarka Iris Selan iz klinike Tristokosmatih.

Trikrat lahko ugibate, česa se bolj kot obiska veterinarja boji Lumpi . "Zvečer ne moremo na sprehode. Ko se zasliši pok, ne moremo ven," pravi Lumpijeva lastnica Natalija Lukanc Bizjak in dodaja, da to pomeni, da psa ne morejo odpeljati niti na potrebo.

In ne le psi in mačke, tu so še druge živali - papagaji, hrčki, ki ob pokanju trpijo.

A zakaj je pokanje petard in drugih eksplozivnih sredstev lahko za živali še nevarnejše kot za ljudi, tudi dolgoročno? "Živali ne razumejo od kod to prihaja, zakaj se to dogaja. če človeku še lahko razumsko razložimo, da ni nič hudega, pa živalim tega ne moremo," pojasnjuje Maša Cerjak Kastelic iz ljubljanskega društva za zaščito živali. "In iz tega strahu pred poki želijo pobegniti, se umakniti in zaradi tega lahko prihaja tudi do hudih poškodb," dodaja prostovoljka.

A ne le hišni ljubljenčki, ogrožene so tudi divje in rejne živali. Krave naj bi dajale manj mleka, kokoši manj jajc. Pa to drži? Po besedah Cerjak Kasteličeve so to pokazale celo raziskave, da po nočeh, ko so ognjemeti pogosti oziroma ko je veliko pokanja, posledice na tak način čutijo tudi rejne živali. "To na nek način izraža tudi nek stres, da jim nekaj ni bilo vredu."