Zakaj je Mercedes-Benz CLA drugačen, kot pričakujete?

Mercedes-Benz CLA je prepoznan po tehnologiji, varnosti in učinkovitosti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Novi CLA to idejo postavlja v nekoliko drugačno luč. Z novo generacijo hibridnega pogona prinaša prednosti elektrificirane vožnje, ob tem pa ohranja udobje motorja z notranjim zgorevanjem. Brez iskanja polnilnice in brez prilagajanja poti. Avtomobil sam poskrbi, da je vožnja učinkovitejša, vi pa se lahko osredotočite na to, kam ste namenjeni. Ob tem navduši s športno-elegantno podobo, premišljeno notranjostjo in tehnologijo, ki vam je na voljo takrat, ko jo potrebujete.

CLA 180 Night Edition. Za 41.990 EUR Mercedes-Benz CLA naredi vtis že na prvi pogled, Night Edition pa njegovemu videzu doda še bolj izrazit značaj. Posebna izvedba vključuje Nočni paket in paket Advance Plus, ki ponujata bogatejšo serijsko opremo in številne dodatke za še prijetnejšo izkušnjo.

Novi CLA se z aerodinamičnimi linijami uvršča med najbolj aerodinamične serijske modele znamke. FOTO: Mercedes-Benz AG

Lep na pogled, še lepši za vsak dan

CLA pritegne pozornost z dolgo silhueto, nizko strešno linijo in športnimi proporci. Dolga medosna razdalja in kratki previsi še poudarijo njegovo dinamično podobo, motivi zvezde na sprednjem delu in v zadnjih lučeh pa mu dodajo prepoznaven pečat Mercedes-Benz. Če želite še izrazitejši videz, je na voljo CLA Night Edition. Črni elementi Nočnega paketa, 18-palčna platišča in tonirana stekla poudarijo športni značaj modela, paket Advanced Plus pa ga dopolni z opremo, ki pride prav tudi v vsakdanjem življenju – od ambientalne osvetlitve do sistema KEYLESS-GO in brezžičnega polnjenja telefona. Oblika CLA pa ni namenjena le temu, da pritegne poglede. Aerodinamična zasnova pripomore k učinkovitejši in tišji vožnji, prostorna notranjost pa poskrbi, da je avtomobil prijeten tako pri vsakodnevnih opravkih kot na daljših poteh.

Opremljen z MBUX Superscreen za intuitivno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Elektrificirana vožnja brez spreminjanja navad

Ena od prednosti novega CLA je hibridni pogon, ki elektrifikacijo vključi v vsakodnevno vožnjo brez dodatnih skrbi. Hibridni pogon samodejno usklajuje delovanje bencinskega in električnega motorja ter glede na vozne razmere izbere najprimernejši način delovanja. V mestu lahko CLA krajše odseke prevozi povsem električno, pri upočasnjevanju in zaviranju pridobiva energijo, pri enakomerni vožnji pa lahko izklopi motor in omogoči jadranje. Pri različici CLA 180 to pomeni porabo od 4,9 do 5,4 litra na 100 kilometrov (WLTP). Za vas to pomeni preprostejšo vsakodnevno vožnjo. Poti vam ni treba načrtovati glede na doseg ali iskati polnilnice, ko se odpravite na daljšo pot. Elektrifikacija deluje v ozadju, vi pa lahko preprosto sedete za volan in se odpeljete – v službo, po opravkih, na izlet ali čez mejo na vikend.

Športni značaj štirivratnega GT-ja se naravno prepleta s tekočo, aerodinamično silhueto, ki deluje lahkotno, dinamično in uravnoteženo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prostor, v katerem se dobro počutite

Ko odprete vrata novega CLA, vas pričaka notranjost, v kateri se boste takoj počutili dobro. Kakovostni materiali in ambientalna osvetlitev ustvarjajo občutek urejenosti in miru, panoramska streha pa v kabino vnese še več svetlobe in odprtosti. Na armaturni plošči izstopa zaslon MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino in vam približa ključne funkcije. Informacije, glasba in druge vsebine so pregledno dostopne, upravljanje pa ostaja preprosto. Pri tem ni treba, da vsaka vožnja postane tehnološka izkušnja. CLA vam omogoča, da uporabljate toliko funkcij, kot jih v določenem trenutku potrebujete. Na daljši poti pridejo do izraza tudi premišljena razporeditev prostora, udobni sedeži in mirno okolje. To so podrobnosti, ki jih morda ne opazite takoj, vendar naredijo razliko, ko se kilometri začnejo nabirati. CLA je prostor, v katerem je prijetno tako med kratkim obiskom mesta kot po več urah na poti.

Notranjost dopolnjujejo športni sedeži z novim oblazinjenjem ter skrbno izbrani materiali. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ko tehnologija pomeni več sproščenosti

Tehnologija ostaja v ozadju, vi pa dobite več miru, preglednosti in sproščenosti za volanom. Prav v tem je njen največji čar: ne opozarja nase, ampak poskrbi, da je vožnja bolj preprosta, varna in sproščena. Pri novem CLA tehnologija deluje predvsem takrat, ko jo potrebujete – in pogosto tudi takrat, ko se tega niti ne zavedate. Serijski asistenčni sistemi MB.DRIVE delujejo diskretno in pomagajo ohranjati nadzor v različnih prometnih situacijah. Prilagodljivi tempomat DISTRONIC, asistenca za krmiljenje in napredni varnostni sistemi spremljajo dogajanje okoli vozila ter pomagajo pri odzivu, ko se razmere na cesti spremenijo. Tako je vožnja v gostem prometu ali na daljših poteh lahko preprostejša in manj obremenjujoča. Digitalni del izkušnje dopolnjuje MBUX četrte generacije z integrirano navigacijo Google Maps, ki pri načrtovanju poti upošteva prometne razmere in pomaga najti smiselno pot. Virtualni asistent z umetno inteligenco omogoča bolj naravno komunikacijo z vozilom, zato lahko informacije in posamezne funkcije poiščete brez zapletenega iskanja po menijih. V CLA so sodobne tehnologije premišljeno vključene v vsakodnevno vožnjo. Pomagajo, ko jih potrebujete, in se umaknejo v ozadje, ko jih ne.

Mercedes-Benz CLA je najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni Euro NCAP. FOTO: Mercedes-Benz AG